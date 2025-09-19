快訊

真的出事了！幻藍小熊赴美突遭海關攔截全團遣返 經紀公司急發聲

不花大錢也能升等頭等艙？旅遊達人曝4大關鍵技巧 網驚：長知識

獨／2026藍白能否合？郝龍斌稱若當選藍主席推1機制：拉下民進黨

環境部推紡織品循環 115年公私部門估10萬件

中央社／ 台北19日電
環境部推動紡織品循環，鼓勵採購易回收的單一材質製作衣物，並訂定指引。示意圖／AI生成
環境部推動紡織品循環，鼓勵採購易回收的單一材質製作衣物，並訂定指引。示意圖／AI生成

環境部推動紡織品循環，鼓勵採購易回收的單一材質製作衣物，並訂定指引；113年公民營單位以循環機制採購制服或團體服飾約5萬件，預計明年可增至10萬件，有助減少碳排

環境部資源循環署今天表揚推動紡織品循環採購14家業者。

循環署說，民眾汰換舊衣頻率增加，去年台灣舊衣回收量約8.2萬公噸，現行服飾設計多採混紡材質及複雜配件，不利後續回收；為鼓勵製作及採購單一材質紡織品，去年7月成立「紡織循環聯盟」，包括單一材質的布料供應商、制服供應商、回收商與人纖業者，並訂定「機關及公民營單位服飾紡織品循環採購指引」。

依據循環署統計，「紡織循環聯盟」至今年8月，已串聯92家單位，113年公私部門循環採購的循環聚酯纖維服飾約5萬件，若全數回收再製，預估可減少約1.7萬公斤舊衣與21萬公斤碳排放

循環署說，將持續擴大推動紡織品循環採購，邀集更多公私部門響應，預計至115年累計採購數量達10萬件以上。

參與紡織品循環並獲獎業者，橫跨電信、航空、金融、零售、研發及公部門等，包含宏華國際、桃園航勤、遠傳電信、遠東銀行、遠東SOGO百貨、台灣中油煉製研究所、衛福部彰化老人養護中心、桃園海岸及資源循環工程處等單位。

2名遠東銀行員工穿著公司參與循環採購設計的制服，並表示這是公司首次以循環經濟方式，製作員工的制服，感覺衣服不易皺、也很舒適。

制服 碳排放 環境部 衛福部 減少碳排

延伸閱讀

新光醫院推綠色心導管室年省逾千公斤碳排 獲永續行動獎2項銀獎

墨西哥擬對陸徵最高50%關稅！陸商務部：「對單邊霸凌妥協」望墨方三思

南投縣府運用智慧科技 減少碳排提升服務獲肯定

運輸環境組織研究 歐盟多數車商可達成碳排目標

相關新聞

4名大法官指立法院不能掏空憲法解釋權 質疑救生員落水不能自行上岸？

雲林地院審理偽造有價證券等案，認為刑法第201條第1項「意圖供行使之用，而偽造、變造公債票、公司股票或其他有價證券者，處...

環境部推紡織品循環 115年公私部門估10萬件

環境部推動紡織品循環，鼓勵採購易回收的單一材質製作衣物，並訂定指引；113年公民營單位以循環機制採購制服或團體服飾約5萬...

電價審議委員會拍板 民生電價微幅調漲

經濟部今（19）日召開電價審議委員會，拍板調漲電價，商總理事長、電價審議委員許舒博會後透露，產業電價凍漲，小商家微幅調整漲，而民生用電方面，每月1000度以上用戶每度調漲0.3至0.4元，而700度以下用戶每度調漲0.1元，換算每月調漲約60至70元，而台電約可增加60億元電費收入。

台灣對美採購百億農產 農業大縣縣長張麗善回應了

台灣農產品訪問團17日在美國國會山莊與美方業者簽署意向書，承諾4年內採購逾100億美元的黃豆、玉米、小麥和牛肉農產品，較...

國家防災日 賴總統視導地震避難演練

賴清德總統19日上午前往宜蘭蘭陽女中視導「114年國家防災日－各級學校及幼兒園地震避難掩護演練」，期盼透過演練與災防教育...

921國家防災日將屆 賴總統視導防災演練

921國家防災日將屆，賴清德總統今天前往宜蘭科學園區滯洪池，視導「114年國家防災日－大規模震災動員演練」，現場模擬地震...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。