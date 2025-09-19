環境部推紡織品循環 115年公私部門估10萬件

環境部推動紡織品循環，鼓勵採購易回收的單一材質製作衣物，並訂定指引；113年公民營單位以循環機制採購制服或團體服飾約5萬件，預計明年可增至10萬件，有助減少碳排。

環境部資源循環署今天表揚推動紡織品循環採購14家業者。

循環署說，民眾汰換舊衣頻率增加，去年台灣舊衣回收量約8.2萬公噸，現行服飾設計多採混紡材質及複雜配件，不利後續回收；為鼓勵製作及採購單一材質紡織品，去年7月成立「紡織循環聯盟」，包括單一材質的布料供應商、制服供應商、回收商與人纖業者，並訂定「機關及公民營單位服飾紡織品循環採購指引」。

依據循環署統計，「紡織循環聯盟」至今年8月，已串聯92家單位，113年公私部門循環採購的循環聚酯纖維服飾約5萬件，若全數回收再製，預估可減少約1.7萬公斤舊衣與21萬公斤碳排放。

循環署說，將持續擴大推動紡織品循環採購，邀集更多公私部門響應，預計至115年累計採購數量達10萬件以上。

參與紡織品循環並獲獎業者，橫跨電信、航空、金融、零售、研發及公部門等，包含宏華國際、桃園航勤、遠傳電信、遠東銀行、遠東SOGO百貨、台灣中油煉製研究所、衛福部彰化老人養護中心、桃園海岸及資源循環工程處等單位。

2名遠東銀行員工穿著公司參與循環採購設計的制服，並表示這是公司首次以循環經濟方式，製作員工的制服，感覺衣服不易皺、也很舒適。