快訊

真的出事了！幻藍小熊赴美突遭海關攔截全團遣返 經紀公司急發聲

不花大錢也能升等頭等艙？旅遊達人曝4大關鍵技巧 網驚：長知識

獨／2026藍白能否合？郝龍斌稱若當選藍主席推1機制：拉下民進黨

聽新聞
0:00 / 0:00

4名大法官指立法院不能掏空憲法解釋權 質疑救生員落水不能自行上岸？

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導
大法官呂太郎、謝銘洋、陳忠五、尤伯祥今在本年憲裁字第75號中提出不同意意見書，認為若憲法訴訟法的規定導致大法官行使職權被封鎖或阻礙，大法官即不應受其拘束。圖／聯合報系資料照片
大法官呂太郎、謝銘洋、陳忠五、尤伯祥今在本年憲裁字第75號中提出不同意意見書，認為若憲法訴訟法的規定導致大法官行使職權被封鎖或阻礙，大法官即不應受其拘束。圖／聯合報系資料照片

雲林地院審理偽造有價證券等案，認為刑法第201條第1項「意圖供行使之用，而偽造、變造公債票、公司股票或其他有價證券者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科9萬元以下罰金。」規定違憲，聲請法規範憲法審查。憲法法庭雖裁定不受理，但大法官呂太郎提出不同意見書，直言「憲訴法不能封鎖或阻礙大法官行使憲法解釋權」。

這號不受理案，重點在「不同意見書」，裡頭不僅認為憲法法庭應該受理外，還指「大法官憲法解釋功能不容癱瘓」，並白話地說大法官行使職權如受到法律的封鎖或阻礙，反而禁止解釋憲法以求解決，只能乾眼巴望立法院網開一面的解套，就如同遊客被推落水時，救生員應跳下水中救其上岸，但救生員被推落水，卻禁止自行游上岸一般，論理的荒謬，不言可喻。

不同意見書除由呂太郎提出，大法官謝銘洋、陳忠五、尤伯祥也都加入，等於現有8名大法官中有一半認同呂的看法。他們認為，若憲法訴訟法的規定導致大法官行使職權被封鎖或阻礙，大法官即不應受其拘束；若內容有所不足，無法貫徹大法官解釋憲法的職權，大法官自應予以補充，使憲法意旨得以貫徹。若其規定有互相衝突或矛盾，尚有解釋空間，大法官也應作成有助於憲法法庭運作的解釋；若已無解釋空間，大法官即應宣告其牴觸憲法而停止適用，並依憲法解釋法理，以解釋補充程序規範。

4名大法官認為，如不如此，將造成立法機關可以透過制定或修正不符合憲法的憲訴法，封鎖或阻礙大法官職權的行使，掏空大法官的憲法解釋權，擺脫憲法對立法院議決的一切法律案（含預算案）的控制，使憲法的最高法位階性落空，立法院通過的法律反居於實質上最高法位階的嚴重後果。

不同意見書指出，行憲初期並非由立法院制定法律規範大法官如何行使職權，而是司法院本於憲法賦予的解釋權，基於司法權程序自主原則，制定公布司法院大法官會議規則作為程序準據，大法官據此規則公布司法院釋字第1號至第79號解釋；其後才由立法院制定司法院大法官會議法、司法院大法官審理案件法，2019年又修正為憲法訴訟法，作為大法官審查案件的程序規範。釋字第79號前的解釋，效力與之後的解釋相同，可見有無規定大法官行使職權的程序法律，均不影響大法官行使職權的合憲性。

呂太郎等4人認為，不能依憲法第82條「司法院及各級法院之組織，以法律定之。」的規定，推論出大法官行使職權須以法律定之的結論，就算憲法第82條規定授權由立法院以法律規定組織法，此規定也不得違背憲法而使憲政機關行使職權受法律的封鎖或阻礙。

本件聲請案由雲林地院刑事第八庭提出，他們認為刑法201條第1項的偽造有價證券罪，不分犯罪情節輕重，一律處以「3年以上有期徒刑」重刑，不符合罪刑相當原則、平等原則，且與偽造貨幣罪、行使偽造貨幣罪、偽造信用卡等簽帳支付工具罪、詐欺取財罪、有義務者遺棄罪，或公共危險罪相比，明顯違反憲法要求的誡命，因此裁定停審，聲請釋憲。

憲法法庭認為聲請人未具體敘明於犯罪情狀顯可憫恕的個案，依刑法第59條酌量減輕其刑後，何以認為規定還有「情輕法重」而違反罪刑相當原則的確信論證及理由？且偽造有價證券罪與其他犯罪的危害性、要保護的法益不同，無法一概而論，難說該法違反罪刑相當原則。憲法法庭認為聲請人未提出客觀上確信違憲的具體理由，因此不受理。

大法官 司法院 呂太郎 立法院 憲法法庭

延伸閱讀

大法官卡關僵局未解 民團籲立法院應理性審查

影／徐國勇不認台灣光復節 蔣萬安：請問民進黨官員遵守哪一國憲法

前大法官卡齊宣誓就任尼泊爾總理 帶領過渡政府

警退俸新增差額未編卓榮泰挨告瀆職 政院：靜待憲法法庭審理

相關新聞

4名大法官指立法院不能掏空憲法解釋權 質疑救生員落水不能自行上岸？

雲林地院審理偽造有價證券等案，認為刑法第201條第1項「意圖供行使之用，而偽造、變造公債票、公司股票或其他有價證券者，處...

環境部推紡織品循環 115年公私部門估10萬件

環境部推動紡織品循環，鼓勵採購易回收的單一材質製作衣物，並訂定指引；113年公民營單位以循環機制採購制服或團體服飾約5萬...

電價審議委員會拍板 民生電價微幅調漲

經濟部今（19）日召開電價審議委員會，拍板調漲電價，商總理事長、電價審議委員許舒博會後透露，產業電價凍漲，小商家微幅調整漲，而民生用電方面，每月1000度以上用戶每度調漲0.3至0.4元，而700度以下用戶每度調漲0.1元，換算每月調漲約60至70元，而台電約可增加60億元電費收入。

台灣對美採購百億農產 農業大縣縣長張麗善回應了

台灣農產品訪問團17日在美國國會山莊與美方業者簽署意向書，承諾4年內採購逾100億美元的黃豆、玉米、小麥和牛肉農產品，較...

國家防災日 賴總統視導地震避難演練

賴清德總統19日上午前往宜蘭蘭陽女中視導「114年國家防災日－各級學校及幼兒園地震避難掩護演練」，期盼透過演練與災防教育...

921國家防災日將屆 賴總統視導防災演練

921國家防災日將屆，賴清德總統今天前往宜蘭科學園區滯洪池，視導「114年國家防災日－大規模震災動員演練」，現場模擬地震...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。