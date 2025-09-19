4名大法官指立法院不能掏空憲法解釋權 質疑救生員落水不能自行上岸？

雲林地院審理偽造有價證券等案，認為刑法第201條第1項「意圖供行使之用，而偽造、變造公債票、公司股票或其他有價證券者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科9萬元以下罰金。」規定違憲，聲請法規範憲法審查。憲法法庭雖裁定不受理，但大法官呂太郎提出不同意見書，直言「憲訴法不能封鎖或阻礙大法官行使憲法解釋權」。

這號不受理案，重點在「不同意見書」，裡頭不僅認為憲法法庭應該受理外，還指「大法官憲法解釋功能不容癱瘓」，並白話地說大法官行使職權如受到法律的封鎖或阻礙，反而禁止解釋憲法以求解決，只能乾眼巴望立法院網開一面的解套，就如同遊客被推落水時，救生員應跳下水中救其上岸，但救生員被推落水，卻禁止自行游上岸一般，論理的荒謬，不言可喻。

不同意見書除由呂太郎提出，大法官謝銘洋、陳忠五、尤伯祥也都加入，等於現有8名大法官中有一半認同呂的看法。他們認為，若憲法訴訟法的規定導致大法官行使職權被封鎖或阻礙，大法官即不應受其拘束；若內容有所不足，無法貫徹大法官解釋憲法的職權，大法官自應予以補充，使憲法意旨得以貫徹。若其規定有互相衝突或矛盾，尚有解釋空間，大法官也應作成有助於憲法法庭運作的解釋；若已無解釋空間，大法官即應宣告其牴觸憲法而停止適用，並依憲法解釋法理，以解釋補充程序規範。

4名大法官認為，如不如此，將造成立法機關可以透過制定或修正不符合憲法的憲訴法，封鎖或阻礙大法官職權的行使，掏空大法官的憲法解釋權，擺脫憲法對立法院議決的一切法律案（含預算案）的控制，使憲法的最高法位階性落空，立法院通過的法律反居於實質上最高法位階的嚴重後果。

不同意見書指出，行憲初期並非由立法院制定法律規範大法官如何行使職權，而是司法院本於憲法賦予的解釋權，基於司法權程序自主原則，制定公布司法院大法官會議規則作為程序準據，大法官據此規則公布司法院釋字第1號至第79號解釋；其後才由立法院制定司法院大法官會議法、司法院大法官審理案件法，2019年又修正為憲法訴訟法，作為大法官審查案件的程序規範。釋字第79號前的解釋，效力與之後的解釋相同，可見有無規定大法官行使職權的程序法律，均不影響大法官行使職權的合憲性。

呂太郎等4人認為，不能依憲法第82條「司法院及各級法院之組織，以法律定之。」的規定，推論出大法官行使職權須以法律定之的結論，就算憲法第82條規定授權由立法院以法律規定組織法，此規定也不得違背憲法而使憲政機關行使職權受法律的封鎖或阻礙。

本件聲請案由雲林地院刑事第八庭提出，他們認為刑法201條第1項的偽造有價證券罪，不分犯罪情節輕重，一律處以「3年以上有期徒刑」重刑，不符合罪刑相當原則、平等原則，且與偽造貨幣罪、行使偽造貨幣罪、偽造信用卡等簽帳支付工具罪、詐欺取財罪、有義務者遺棄罪，或公共危險罪相比，明顯違反憲法要求的誡命，因此裁定停審，聲請釋憲。

憲法法庭認為聲請人未具體敘明於犯罪情狀顯可憫恕的個案，依刑法第59條酌量減輕其刑後，何以認為規定還有「情輕法重」而違反罪刑相當原則的確信論證及理由？且偽造有價證券罪與其他犯罪的危害性、要保護的法益不同，無法一概而論，難說該法違反罪刑相當原則。憲法法庭認為聲請人未提出客觀上確信違憲的具體理由，因此不受理。