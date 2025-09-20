新青安放寬助攻！新成屋順搭青年成家列車

近年房價持續攀升，青年成家壓力不小。行政院拍板自9月1日起調整新青安房貸，申貸額度不再計入《銀行法》第72-2條不動產放款上限，讓銀行承作意願提升，此舉被視為新青安政策進一步鬆綁，對於已取得使照的新成屋建案是一大利多。對青年購屋族來說，屆時可望更容易核貸。

新青安政策 總價千萬可輕鬆負擔

對此，房地產業者指出，新青安房貸最高可貸8成、寬限期最長5年、利率約2%上下，對於「總價千萬元級」的新成屋特別有感。舉例若以房價1,000萬元、貸款8成、前五年寬限期僅需繳息、利率2%試算，月付約1.3萬元，有感減輕初期購屋壓力。

以青年夫妻共同收入來看，年收入合計80萬元以上，換算兩人月薪合計約6.7萬元，就能輕鬆負擔寬限期內的房貸支出，十分符合新青安設定「挺青年成家」的政策初衷。更進一步分析，若寬限期結束後進入本息攤還階段，每月繳款約2萬元，只要懂得做好財務規劃，對多數雙薪家庭而言，並非高不可攀，這不僅是邁向有房人生的重要一步，也代表著能夠以更務實的方式築起家庭，提早實現安定生活與成家的夢想。

台中「遠雄幸福成」今年已取得使照，新成屋議題加上豐富公設規劃成指標話題。 圖／遠雄幸福城 提供

政策期限倒數 新成屋稀缺價值浮現

針對此次新青安房貸放寬政策，業界觀察認為，主要受惠的對象是年輕、工作穩定，或是有意「轉租為買」的族群。由於新青安必須在實際交屋後才能申辦，對於以自住為主的首購族來說，選擇價格基期仍低且即將交屋，或已取得使照的新成屋，才能真正享受到政策紅利。尤其行政院已明訂利息補貼僅執行至2026年7月底，時程相對緊迫，更凸顯新成屋的稀缺性與優勢。專家建議，想把握新青安「挺青年成家」的政策助力，現在正是鎖定新成屋，搶搭房貸順風車的好時機。

海線房價基期低 未來利多具潛力

台中港特區發展至今，海線重大建設已逐步兌現，包括中科海線園區、三井Outlet二期，以及捷運藍線延伸等題材加持，房價仍在補漲階段。根據樂居統計，目前台中市區新屋平均單價每坪近60萬元，西屯區甚至有預售案每坪已突破7字頭，海線3字頭房價具補漲空間，千萬三房含車位價格甜，多數買方看重未來保值性，選擇成屋產品更有保障，吸引當地首購及北客南下投資族布局。台中海線指標案「遠雄幸福成」已取得使照即將交屋，正好搭上政策順風車，主打豐富的40項景觀公設，規模之大也成為區域話題。

遠雄幸福成目前銷售主打3房，吸引租轉買以及首購成家客層關注。 圖／遠雄幸福城 提供

業界認為，此次新青安放寬，將直接刺激交屋期新案成交量，對有購屋計畫的青年族群而言，不僅減少等待期，還能直接入住現成好房，即買即享受。

