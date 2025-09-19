台灣對美採購百億農產 農業大縣縣長張麗善回應了

台灣農產品訪問團17日在美國國會山莊與美方業者簽署意向書，承諾4年內採購逾100億美元的黃豆、玉米、小麥和牛肉農產品，較過去增25%。對此雲林縣長張麗善今天指出，採購品項、價格及關稅等內容要讓大家清楚，才能有因應對策，談判過程也要考慮農民權益、農產價格穩定等因素。

張麗善今天到立法院行銷斗六文旦，受訪時她表示，農訪團採購美國農產品的品項、內容、價格及關稅，到底內容的真相為何，一定要讓農業大縣了解，才得以因應，以採購牛肉為例，希望是在38月齡以下，對國人健康的衝擊較小，也要讓大家知道萊克多巴胺含量有多少。

張麗善說，採購數量、品項不管是不是會衝擊農民收益、農產行銷管道、食品安全等，這些農業部都要緊密思考、長遠規畫，雲林為農業大縣要替農民發聲，呼籲國家談判過程要考慮所有農民權益及價格穩定。