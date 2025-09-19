國家防災日 賴總統視導地震避難演練

賴清德總統19日上午前往宜蘭蘭陽女中視導「114年國家防災日－各級學校及幼兒園地震避難掩護演練」，期盼透過演練與災防教育，將傷害降到最低，不僅保護自己，也幫助他人，讓國家更有韌性。

包括行政院政委季連成、政委兼工程會主委陳金德、教育部長鄭英耀、內政部長劉世芳、衛福部長石崇良及國安會副秘書長林飛帆等，皆出席活動。

賴總統抵達後，首先聽取陳銓校長簡報本次演練計畫，接著進入班級與學生親切互動。9時21分「強震即時警報系統」警報響起時，他依序視導學生就地掩蔽動作、全校師生疏散、應變組織開設、大量傷病患檢傷處理、救護處置、人數清點及災情蒐整等演練狀況。

賴總統致詞時表示，1999年台灣中部發生921地震造成重大傷亡，對國家各個面向造成嚴重衝擊，因此政府把9月21日訂為「國家防災日」。

他提到，這26年來除推動各項法制建立，同時不斷地進行演練和推廣災防教育，期盼地震來臨時國人可以提早知道、提早應變，以保護個人安全，讓地震傷害降到最低。大家稍早收到的921演習警報訊息附有新版「台灣全民安全指引」網址連結，希望國人能點進去看。

賴總統肯定蘭陽女中師生演練相當逼真，並認為，透過不斷演練，讓每個人都具備急救專業技能，包括心肺復甦、簡易包紮，瞭解如何保護自己，也可以幫助他人。期許在地震發生後，國家能迅速進行校舍、道路等基礎設施修復，以免造成民眾生活困擾。

賴總統表示，台灣位處太平洋地震帶，台南、嘉義、花蓮是地震較常發生的地方，因此地震防災工作非常重要。期盼透過一次次的演練，讓國家能更有韌性，全民也更進一步了解地震相關訊息。

此外，賴總統也於臉書上提醒，一年一度的國家防災日演練，在今天上午舉行，包括全國地震速報測試、沿海地區海嘯警報測試，及各電視台與廣播電台切換，播放重大災害緊急警報。

賴總統說明，所有訊息都會清楚標示「114年國家防災日演習」，請大家收到訊息不用驚慌，可以利用這個機會，思考避難方向、練習避難動作。

賴總統認為，透過一次次的演練，把步驟變成習慣，讓安全成為日常的一部分。每個人都有充足的準備，才能在災害來臨時，減少危險，保護自己與家人。

賴總統提到，最近，國防部也推出最新版《台灣全民安全指引》，裡面整理防災必備清單、急難自救和協助他人的方法，讓大家有更清楚的指引。今年的國家防災日演習，一起透過演練強化安全感，把準備化為守護的力量。