APEC高階會議 衛福部談醫療AI等議題分享台灣經驗

中央社／ 台北19日電

APEC衛生與經濟高階會議日前在韓國登場，衛福部長石崇良率團參加，分享台灣的醫療AI、健康老化、青少年心理健康等經驗，並聯合聲明將運用人工智慧，建構更健康韌性亞太區域。

2025亞太經濟合作會議（APEC）第15屆衛生與經濟高階會議9月15日至16日在韓國首爾舉行，石崇良率團出席分享台灣經驗，同時和其他經濟體會談、交流國際衛生合作議題。

在「運用AI打造健康體系」方面，衛生福利部國際合作組今天透過新聞稿說明，石崇良以台灣近期開發的「糖尿病風險評估AI模型」為例，分享透過全民健保資料的AI應用，協助臨床醫師及早介入疾病，也提供民眾個人化管理與衛教資訊；「智慧醫療三大中心」在提升AI透明度、加速取證、評估臨床與經濟效益扮演的角色與成效。

至於「健康老化」，石崇良提到台灣4年內投入新台幣1200億元，用於促進高齡世代健康自主生活的「因應超高齡社會對策方案（2023-2026）」，以及長照2.0整體服務涵蓋率已達85%，下一個階段的長照3.0將導入創新智慧技術，建構從居家到醫療機構、社福體系的連續照護生態系。

對於「青少年心理健康」，台灣推動「國家心理韌性促進方案（2025-2030）」。石崇良說明施政重點，包含建立心理健康學習平台推動適齡健康教育、補助15至45歲民眾1年3次免費心理諮商等，將透過跨部門、整合地方政府資源，持續強化心理韌性。

衛福部表示，石崇良也與主要經濟體進行雙邊會談，就心理衛生、傳染病防治、醫療科技評估及國際衛生等議題交流意見，並獲邀出席周邊會議分享施政成果。

此外，石崇良參訪韓國國民健康保險公團、健康保險審查評價院等單位，瞭解韓國健保及長照制度運作，深化雙方政策交流合作與互惠。

這次會議中通過部長聯合聲明「連結、創新、繁榮：建構健康、智慧與因應老化的社會」。衛福部指出，承諾因應人口變遷，運用數位健康與人工智慧，強化從出生到死亡的整合性癌症防治、促進心理健康與福祉等，並擴大APEC區域合作，以建構更健康、更具韌性的亞太區域。

石崇良

