中原大學USR論壇暨成果展　全人教育發揮社會責任共創「永續無限城」

中原大學邁入創校70周年，為了展現師生在大學社會責任（USR）的豐碩成果，昨（17）日舉辦「永續無限城」大學社會責任論壇暨成果展，活動邀請到104人力銀行職涯教育長王榮春、東海大學永續處處長陳鶴文與見域工作室共同創辦人吳君薇，從不同角度與大學生共同探討永續人才發展。此外更頒發「大學社會責任特優教師」獎項，鼓勵在USR領域用心付出的三位教師，也為「全人教育」理念下了最佳註解。

中原大學舉辦「永續無限城」大學社會責任論壇，鼓勵師生開啟更多永續行動。 圖／中原大學 提供

中原大學副校長吳宗遠致詞時表示，學校從最早資管系的服務學習開始，各系所師生持續將知識在地化、善盡大學社會責任，近年更榮獲多項永續、USR大獎肯定。聯合線上總經理官振萱也從媒體角度讚揚，她多年來見證中原在卓蘭雙連梨、航空城大海社區、桃園埤圳等計畫的蓬勃發展，肯定中原大學對社會的深遠影響力。

中原大學副校長吳宗遠致詞表示各系所師生持續將知識在地化、善盡大學社會責任。 圖／中原大學 提供

為了表彰教師們推動大學社會責任的辛苦與貢獻，活動特別頒發「大學社會責任特優教師」獎項，今年度獲獎者包括商業設計學系施昌甫助理教授、師資培育中心楊慶麟副教授，以及室內設計學系黃慶輝副教授，三位老師不僅以自身專業帶領學生深入社會，更將知識轉化為實際行動，是學界與社會共好的重要典範！

今年度「大學社會責任特優教師」獲獎者分別為室設系黃慶輝、商設系施昌甫、師培中心楊慶麟(由左至右)。 圖／中原大學 提供

擔任論壇主持人的城市浪人執行長阿虎，以熱情活潑的風格與全場青年學子互動，引導與會者與講員深度交流。三位講員也從各自領域分享對「永續」的見解：見域工作室吳君薇從青年角度闡述在新竹推動地方創生的寶貴經驗；104人力銀行王榮春職涯教育長從「永續綠領人才」趨勢，鼓勵大學生參與USR累積經驗實務與跨域整合能力；東海大學永續處陳鶴文處長則介紹東海USR的特色與在地耕耘成果，並期待與中原大學有更多交流與合作。

104人力銀行王榮春職涯教育長鼓勵學生參與USR培養跨域整合能力。。 圖／中原大學 提供

除了精彩的論壇與頒獎典禮，自9月16日至19日校內也同步舉辦成果展，以歷史年表搭配「永續長流」創意地貼，並呈現中原師生在USR計畫、永續發展與新南向國際服務的豐碩成果，更鼓勵學生參加「中原70永續我倡議」活動，寫下自己對於不同領域的永續期許。

中原大學社會責任成果展「中原70永續我倡議」活動讓學生寫下對永續領域的期許。。 圖／中原大學 提供

中原大學永續處表示，此次活動不僅是過往成果集錦，更是開啟更多永續行動的起點。中原師生將持續發揮大學影響力，讓每位學生都能在「永續無限城」找到自己的定位與價值，以專業解決社會問題、將永續發展融入教育與實踐，共同體現「以智慧慎用科技與人文的專業知識，造福人群」的教育理念。

「永續無限城」大學社會責任成果展即日起至9月19日(五)在學生活動中心1樓展出，歡迎師生與民眾踴躍前往參觀，共同見證中原大學與各界夥伴打造的無邊界永續場域。