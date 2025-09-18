快訊

9月30日起開辦免費租屋法扶服務 內政部：支應全部律師費

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
內政部長劉世芳表示，為協助領有租金補貼的弱勢租屋民眾權益，房客若遇強制搬離、提前解約或苛扣押金等狀況，自30日起可申請免費法律訴訟扶助服務。圖／聯合報系資料照
租屋糾紛屢見不鮮，內政部今部務會報安排地政司報告「租屋糾紛法律訴訟扶助服務」專案。內政部長劉世芳表示，為協助領有租金補貼的弱勢租屋民眾權益，房客若遇強制搬離、提前解約或苛扣押金等狀況，自30日起可申請免費法律訴訟扶助服務。其中律師費對民眾完全免費，由內政部支應。

內政部指出，為了讓租屋民眾在面臨租屋糾紛時能獲得正確法律知識，自去年8月起已與法律扶助基金會合作推動「住宅租賃糾紛電話法律諮詢服務」，提供專線412-8518（手機撥打加02，接通後轉2再轉6），由專業律師即時提供意見。截至今年8月底已累計服務5164件，平均每月近400件。

內政部說明，本次新增的訴訟扶助主要是針對領有租金補貼的租屋民眾，只要具備「近2年內經主管機關審核符合租金補貼資格」，須提出內政部國土管理署核發的租金補貼核定函，及租賃糾紛「經調解或調處仍無法解決」兩項者，均可向法律扶助基金會申請。申請方式採預約制，須檢附身分證明文件、住宅租賃契約、租金補貼核定函，以及調解不成立或調處紀錄證明，經審核通過後即可適用。

內政部地政司長林家正強調，其律師費對民眾完全免費，全部由內政部支應，至於法院收的裁判費、閱卷費才是由民眾負擔。

為讓更多租屋民眾瞭解租屋法律訴訟扶助服務相關資訊，正式開辦前，將於法律扶助基金會及內政部地政司網站提供相關文宣資料，以供查詢，內政部也將透過各縣市政府、公會及教育部協助轉知所屬，讓更多租屋族了解並運用此服務，勇於維護自身合法租屋權益。

內政部指出，擴大租屋糾紛法律扶助是推動居住正義的重要一環，未來將持續提供多元管道協助解決租屋紛爭，透過完善的爭議解決與法律協助機制，確保租屋族的居住權益。

內政部今部務會報安排地政司報告「租屋糾紛法律訴訟扶助服務」專案，內政部長劉世芳主持會後記者會。記者張曼蘋／攝影
