十四張站聯開案985億啟動　央北「江陵天喆」僅一路之隔 坐擁公園首排

央北重劃區鄰近捷運十四張站、安坑交流道，交通便捷，未來成長動能強勁。 圖／海鉅開發 提供

全台規模最大的捷運開發案正式邁入新階段。新北市捷運局近日公告，由宏匯公司、愛山林建設及甲山林建設共同投標的團隊，獲評選為「新北環狀線十四張站暨南機廠捷運開發案」最優申請人，後續將簽訂投資契約。本案預計引入民間投資金額約985億元，開發規模超過25萬坪，未來將結合大型商場、辦公空間與集合住宅，並導入智慧城市管理，打造先進智能空間。

十四張重劃區目前仍在整地階段，預計於2028年完成，屆時將形成一半商業、一半住宅的複合型生活圈。現階段環狀線十四張站已通車，並與安坑輕軌銜接，未來全線通車後將具備類似日本山手線般的串聯功能，成為北北交通網的重要輔助系統。外界普遍看好，隨著近千億級投資能量注入，新店市中心發展重心有望逐步往十四張與央北一帶轉移。

環狀線捷運十四張站已通車，與安坑輕軌銜接，為北北交通網的重要輔助系統。 圖／海鉅開發 提供

相比仍待開發的十四張，僅一馬路之隔的央北重劃區已發展約六年，生活機能逐漸完整，區內多為純住宅區，環境靜謐單純，具備「鬧中取靜」的優勢。目前央北新建案供給稀少，區域房市價值持續受到矚目。位於央北重劃區的「江陵天喆」，便是其中難得一見的輕豪宅等級建案。距離十四張捷運聯開案僅約750公尺，步行約7至8分鐘，交通機能與未來發展紅利兼具。基地面積約907坪，規劃地上24層、地下5層，一層四戶、戶戶邊間、三面採光，並設置三部電梯，強調隱私與舒適性。

「江陵天喆」耐震係數高達0.41G，建材規格直逼豪宅水準。 圖／海鉅開發 提供

「江陵天喆」格局規劃41坪三房兩衛、60坪四房2.5衛及63坪四房三衛產品，其中60坪、63坪戶型正對新店十四張歷史公園，享有超過6,000坪綠意景觀第一排，41坪則面向靜巷，適合不同需求族群。建材規格更是直逼豪宅水準，耐震係數高達0.41G，遠超法規標準的0.235 G與豪宅市場常見的0.3G，另採用潤泰預鑄外牆工法，具備抗震、耐久、防磁磚剝落等優勢。

值得一提的是，江陵建設深耕新店近40年，董事長林美東在地白手起家，有著「新店王」之稱，其以機電專業起步，發展至今擁有自家建築師事務所、甲級營造廠、機電工程團隊、飯店餐飲體系、休閒度假村、生態植物工場、景觀設計與園藝團隊，形成完整的一條龍服務體系。公司以穩健口碑著稱，長年累積在地信任，打造出兼具品質與舒適度的住宅作品。「江陵天喆」不僅承襲品牌一貫的專業實力，更因央北與十四張雙重利多加持，成為市場上極具稀有性的優質住宅選擇。

預約鑑賞：https://go.hiyes.tw/85r4yr