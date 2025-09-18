風雨無阻！厄瓜多義肢勇士登頂玉山 大讚台灣人情味比山更美

快訊

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
金特羅（右）在江秀貞陪同下成功登頂玉山，完成玉山國際交流。圖／玉管處提供
金特羅（右）在江秀貞陪同下成功登頂玉山，完成玉山國際交流。圖／玉管處提供

南美洲厄瓜多的義肢登山勇士聖地牙哥．金特羅（Santiago Quintero），在台灣登山女傑江秀真陪同下，今天清晨登頂玉山。雖然山頂風雨交加，他仍盛讚玉山登山設施安全完善，並一路感受到山友熱情問候，直呼「台灣最美的風景是人」，讓這趟跨國生命之旅充滿溫度。

周大觀文教基金會16日下午在玉山國家公園管理處舉辦分享會，基金會指出，金特羅因高山凍傷截去雙腳，但透過義肢復健重返登山界，憑藉超越逆境的勇氣，榮獲今年「全球熱愛生命獎章」。此次登頂玉山，他特別與去年度同樣獲獎、也是「七大洲七頂峰」女登山家江秀真攜手挑戰，為玉山寫下國際交流的新篇章。

玉管處表示，金特羅曾在駐厄瓜多辦事處看到玉山照片，心中萌生挑戰的夢想。今年透過基金會牽線，促成兩位傑出登山家的跨國交流。兩人17日自塔塔加登山口進入，夜宿排雲山莊，今天清晨在玉管處人員陪同下成功登頂。雖遇霧雨與強風，但沿途欄杆、鐵鍊設施讓金特羅登頂過程更安心。下山時，兩人還自發響應「玉山大淨山」活動，將垃圾帶下山，展現敬山、愛山的精神。

金特羅分享，他走遍世界各地山岳，從未看過如此完善的登山路徑與設施，排雲山莊不僅提供餐飲、醫療與事故協助，還能在高山環境中保障登山安全。他盛讚玉山主峰視野遼闊，沿途山景壯麗，這次攀登留下難以忘懷的印象。

「玉山生命之旅」的意義不僅是登山挑戰，更在於展現生命力與文化價值。基金會指出，金特羅的故事象徵「失足再起」的人生啟發，江秀真與他的同行，是台灣登山教育的國際展現，也讓玉山成為「生命教育」與「國際交流」的重要舞台。

金特羅（右）在江秀貞陪同下成功登頂玉山，完成玉山國際交流。圖／玉管處提供
金特羅（右）在江秀貞陪同下成功登頂玉山，完成玉山國際交流。圖／玉管處提供
金特羅金（右）在江秀貞陪同下攀登玉山，排雲山莊環境品質舒適也讓他讚賞不已。圖／玉管處提供
金特羅金（右）在江秀貞陪同下攀登玉山，排雲山莊環境品質舒適也讓他讚賞不已。圖／玉管處提供
金特羅（中）在江秀貞陪同下，昨天從登山口入山，攀登台灣最高峰玉山。圖／玉管處提供
金特羅（中）在江秀貞陪同下，昨天從登山口入山，攀登台灣最高峰玉山。圖／玉管處提供
金特羅（右）、江秀貞登頂玉山，並響應完成玉山大淨山，將沿途看到的垃圾帶下山。圖／玉管處提供
金特羅（右）、江秀貞登頂玉山，並響應完成玉山大淨山，將沿途看到的垃圾帶下山。圖／玉管處提供

厄瓜多 玉山主峰 全球熱愛生命獎章

