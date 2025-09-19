兩房雙衛成新世代購屋主流 「遠雄敦富」稀缺規劃吸睛

位於台中北屯機捷特區的「遠雄敦富」，兩房兩衛格局稀缺，吸引市場目光。 圖／遠雄敦富 提供

隨著現代家庭結構與社會型態的轉變，小家庭、單身族與頂客族比例持續攀升，購屋需求也隨之出現明顯變化。相較過去主流三房以上產品，當今「小而巧」的兩房格局成為新世代購房的主流選擇，尤其在都會區，兩房格局若能兼具「雙衛浴」更顯稀缺性，不僅符合實際居住需求，也能大幅提升生活便利性。

遠雄建設在台中北屯機捷特區推出首發個案「遠雄敦富」，規劃25–37坪、2–3房，其中兩房雙衛在區域少見，結合高樓層公園景觀，一推出即受矚目。遠雄房地產行銷協理羅美玲表示，高樓層帶來更好的視野、採光與私密性，符合自住買方對生活品質的期待；兩房雙衛則以主客分衛、乾濕分區、晨昏分流的設計，讓日常使用更有效率、來客接待更從容，也能對應居家辦公／親子同住／長輩暫住等不同情境，整體舒適度與機能性顯著提升。對置產客而言，稀有格局＋捷運步行圈＋公園首排構成強勢基本面，兼具保值性與未來租售的市場流通力與長期投資潛力。

該案擁有1,311坪開闊基地，三面臨路，規劃A、B、C三棟，樓層規劃地下五層，A、B棟規劃地上14層、C棟規劃15層，共計住宅284戶與店面16戶，其中兩房格局在客廳、主臥、次臥皆享有直接採光，並透過開放式客餐廳與高坪效設計，強化生活互動氛圍，公設則規劃有接待大廳、交誼廳、信箱區、RF空中花園、複層式露臺、健身房、兒童遊戲室、視聽室等，鎖定首購族、單身人士、小家庭各種需求的多元客群。

「遠雄敦富」正對紅瓦厝公園，高樓層可享公園景觀。 圖／遠雄敦富 提供

地段方面，「遠雄敦富」位於北屯機捷特區正核心，正對紅瓦厝公園，鄰近機捷北屯總站、好市多、全聯、大地商場及總站夜市等商圈，交通網絡便捷，可快速銜接74號快速道路，串聯全市路網；同時區內生活機能已成形，商店街、咖啡廳、診所、藥局、家具店等多元商業型態已陸續進駐，形塑便利與質感並重的生活圈。根據統計，台中市北屯區是全台移入人口最多的行政區之一，當中機捷特區，因捷運紅利及生活機能完善帶來的便利性，吸引青年成家、退休族與北客前來購屋，成為決定置產與移居的關鍵因素。

值得注意的是，相較於十四期重劃區產品坪數偏大、總價門檻高，機捷特區購屋客群年齡層較輕，需求以交通便利、生活即享、公園綠地為核心，「遠雄敦富」符合當前市場的實際需求。當市場回歸基本面、買方更重視品牌穩健之際，消費者傾向選擇具品牌實力且有長期推案規劃的建商；遠雄集團進駐機捷特區，不僅帶來信任感，也為購屋族提供更安心的選擇。

「遠雄敦富」不僅是遠雄進軍北屯機捷特區的首發作品，更以稀缺的兩房兩衛產品切入市場，憑藉地段優勢與區域發展潛力，展現搶攻市場的企圖心。

遠雄敦富基本資料

基地位置：台中市北屯區敦富路與南興北一路交叉口

接待中心：台中市北屯區敦富路437號

賞屋專線：0800-502-555

坪數規劃：兩房(25坪-27坪)、三房(29坪-37坪)

企劃銷售：遠雄房地產

官方網站：https://www.fgrealty.tw/85qqpl