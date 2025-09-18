政院修正海纜七法 新增沒入犯罪船隻、強制開識別系統

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院會今通過「海纜七法」修正草案。
行政院會今通過「海纜七法」修正草案。

今年台灣海纜事故頻傳，政府定調事件為灰色地帶新型態威脅，行政院會今通過「海纜七法」修正草案，將各類海纜、自來水及天然氣管線納入保護，並課以刑責，故意破壞致人死傷，最重可判無期徒刑，並科1億元罰金，並要求船舶強制開啟AIS識別系統，若不遵守恐挨罰，並強制進港或沒收。

行政院長卓榮泰指出，海纜防護對內攸關通訊、電力、輸水及輸氣等民生服務，對外涉及國家安全，今年以來有多起權宜輪違規破壞我國通訊海纜事件，嚴重影響國土及關鍵基礎設施安全，因此提出相關修法。

所謂海纜七法，包括修正「電信管理法」、「電業法」、「天然氣事業法」、「自來水法」、「氣象法」、「商港法」及「船舶法」，行政院政務委員林明昕說明，修法架構為「5+2」，前5法將海纜與管線納入保護，比照「電信管理法」課以刑責，後二法著重管制可疑或滯留船隻。

舉例而言，根據「電信管理法」架構，未來竊取或破壞海纜等管線，可處1年以上7年以下徒刑，並得併科1000萬元以下罰金；若意圖危害國安，最重可判10年及5000萬元罰金；造成重大災害或人員死傷，更可能面臨無期徒刑與1億元以下罰金，過失或未遂也要處罰。

草案也明定，凡用來破壞海纜的工具或船舶，不問所有人都可沒收；實務上若是外籍或大型船舶，法院裁定沒收後，主管機關可依情況拍賣、報廢或轉作公務使用，或捐作公益及教學使用。

「商港法」和「船舶法」則聚焦管制滯留和可疑船隻。「商港法」修正草案明定，若船舶長期佔據港區、妨礙港區安全及調度，得命其三個月內離港，或指定地點移泊，逕行移泊 後令其三個月內離港；逾期不走或查獲偽冒身分，由航港局或指定機關得依法沒入。

「船舶法」修正草案則要求船舶自動識別系統船載台（AIS）須正常運作，若故障必須立即通報，並在規定期限內改善，或依命令定期通報位置，拒不改善將有罰則；裁罰方式包括命令船舶進港、停泊指定處所，必要時得請海巡或其他機關處以罰鍰；若仍不改善，嚴重可能沒入船舶。

行政院 海纜七法 無期徒刑





