國寶級瓦作司阜 傅明光86歲辭世

今年甫榮獲第44屆行政院文化獎的新竹縣國寶級瓦作司阜傅明光，前天辭世，享壽86歲。傅明光投入泥水工藝逾一甲子，是少數能統合傳統工法全貌的司阜，被譽為「客家傳統建築活的教科書」，縣長楊文科、文化部長李遠等人昨致哀，總統也將頒贈褒揚令表彰其成就。

新竹縣文化局指出，傅明光出身於新竹縣竹東鎮，自15歲起便投入瓦作匠藝，70年如一日，是文化部頒定的「人間國寶」土水修造技術瓦作類指定保存者，更是首位榮獲行政院文化獎肯定的傳統匠師。

傅明光的大部分時光都站在屋頂，默默地為傳統建築奉獻心力，自2000年起投身於文化資產修復工程，修復新竹縣內多處文化資產，包括北埔慈天宮、北埔姜氏家廟、新埔劉家祠、北埔金廣福公館、新埔張氏家廟等。

近年更在竹北新瓦屋、芎林鄭氏家廟等地傳習傳統瓦作技術，用他的雙手親自示範，「不怕千人看，只怕一人識。」希望讓更多人了解、學習傳統建築工法，致力傳承「會呼吸的房子」。

楊文科悼念傅明光的離世是文化界重大損失，也敬佩傅明光即使年歲已高，仍不辭辛勞參與傳習計畫，親手指導年輕匠師，細心傳承「謹砌細鋪」工法，寫下守護文化最動人的篇章。

李遠說，傅明光司阜生前推動成立「全國傳統匠師工會」，並傳習技藝予年輕人，教材即將完成，文化部將全力支持技術傳承，並請總統頒贈褒揚令，肯定成就。