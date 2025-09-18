聽新聞
0:00 / 0:00

國寶級瓦作司阜 傅明光86歲辭世

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
傳統瓦作司阜傅明光的人生大部分時光都站在屋頂上，默默地為傳統建築奉獻心力，文化界接獲他辭世的消息，都深感惋惜。圖／竹縣府提供
傳統瓦作司阜傅明光的人生大部分時光都站在屋頂上，默默地為傳統建築奉獻心力，文化界接獲他辭世的消息，都深感惋惜。圖／竹縣府提供

今年甫榮獲第44屆行政院文化獎的新竹國寶級瓦作司阜傅明光，前天辭世，享壽86歲。傅明光投入泥水工藝逾一甲子，是少數能統合傳統工法全貌的司阜，被譽為「客家傳統建築活的教科書」，縣長楊文科、文化部長李遠等人昨致哀，總統也將頒贈褒揚令表彰其成就。

新竹縣文化局指出，傅明光出身於新竹縣竹東鎮，自15歲起便投入瓦作匠藝，70年如一日，是文化部頒定的「人間國寶」土水修造技術瓦作類指定保存者，更是首位榮獲行政院文化獎肯定的傳統匠師。

傅明光的大部分時光都站在屋頂，默默地為傳統建築奉獻心力，自2000年起投身於文化資產修復工程，修復新竹縣內多處文化資產，包括北埔慈天宮、北埔姜氏家廟、新埔劉家祠、北埔金廣福公館、新埔張氏家廟等。

近年更在竹北新瓦屋、芎林鄭氏家廟等地傳習傳統瓦作技術，用他的雙手親自示範，「不怕千人看，只怕一人識。」希望讓更多人了解、學習傳統建築工法，致力傳承「會呼吸的房子」。

楊文科悼念傅明光的離世是文化界重大損失，也敬佩傅明光即使年歲已高，仍不辭辛勞參與傳習計畫，親手指導年輕匠師，細心傳承「謹砌細鋪」工法，寫下守護文化最動人的篇章。

李遠說，傅明光司阜生前推動成立「全國傳統匠師工會」，並傳習技藝予年輕人，教材即將完成，文化部將全力支持技術傳承，並請總統頒贈褒揚令，肯定成就。

國寶 新竹 客家 楊文科

延伸閱讀

文化部宣布：第一屆台灣國際兒少書展 18日台中開展

第1屆台灣國際兒少書展 明起台中國際展覽館展開

一生都在屋頂上 傅明光86歲辭世首位拿下行政院文化獎的傳統匠師

卓榮泰邀地方會商財劃法 楊文科：需要清楚的財政分工

相關新聞

歷史上的今天／1960年義大利經濟友好團訪台 談貿易合作

1960年9月18日，義大利國會眾議員阿利艾達率領的義大利經濟友好訪華團中午自香港飛抵台北，時任外交部歐洲司長張平群，經濟部商業司長李潮年在機場歡迎。

國寶級瓦作司阜 傅明光86歲辭世

今年甫榮獲第44屆行政院文化獎的新竹縣國寶級瓦作司阜傅明光，前天辭世，享壽86歲。傅明光投入泥水工藝逾一甲子，是少數能統...

一生都在屋頂上 傅明光86歲辭世首位拿下行政院文化獎的傳統匠師

傳統客家建築匠師傅明光昨日辭世，享壽86歲。傅明光不僅是重要文資保存技術「土水修造技術（瓦作）」保存者，7月更從從行政院...

COP30前哨戰 台灣氣候行動網絡9月底參加紐約氣候周

聯合國氣候峰會（COP 30）今年在巴西召開，前哨戰的國際年度氣候盛會-紐約氣候周（Climate Week NYC），...

虛擬「周爺爺」說明法案 立院應用AI指引中文版今發布

生成式AI發展快速，西敏寺民主基金會與台灣民主基金會今辦記者會，發布中文版國會應用AI指引。國民黨立委葛如鈞說，AI指引...

「人間國寶」瓦作司阜傅明光辭世 被譽為客家建築「活的教科書」

傳統瓦作司阜傅明光今年甫榮獲第44屆行政院文化獎，昨天不幸辭世，享壽85歲。傅明光投入泥水工藝逾一甲子，是少數能統合傳統...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。