前情報員楊六生憶丁懋時 揭明德小組秘辛

中央社／ 台北17日電

前國家安全會議秘書長丁懋時16日病逝，享壽99歲。前國安局情報員楊六生接受中央社訪問時表示，丁懋時思考周到、以理服人，獲得「明德小組」美方、日方成員肯定，建立三方長久工作關係。

人稱「丁公」的丁懋時於1925年10月10日出生於雲南賓川，為著名外交官，曾任行政院新聞局長、外交部長、駐美代表、國安會秘書長、總統府秘書長；外派經歷除了美國，也曾派駐盧安達、薩伊共和國、韓國。

已故前總統李登輝曾於1996年2月成立「明德小組」，建立台、美、日非官方溝通平台，同年3月發生台海危機立即發揮作用。時任國安會秘書長的丁懋時為小組成員，前國防部駐日軍事協調組長「六爺」楊六生擔任小組執行秘書。

楊六生下午接受中央社採訪時表示，丁懋時學經歷豐富，思考周到、態度謙遜低調並以理服人，能夠凝聚各方意見，並提出能為各方接受的想法，讓「明德小組」運作非常和諧，也讓美方及日方成員對丁懋時相當佩服，也能配合，因而建立台、美、日的長久工作關係。

楊六生回憶，當時因美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）影響，美方沒有把台灣放在眼裡，一切考慮中國態度；如果中國是10分，台灣就只有1分，日本則有8分，因此美方建議台灣跟日本聯合進行對美工作，並採取共同立場，美國國務院對台灣方面的看法，「就會比以往重得多」，平衡美、中、台關係。

楊六生指出，李登輝看重丁懋時的外交經驗，請丁懋時領導成立「明德小組」，開啟台、美、日三方對話，主要在建立二軌的危機解決重要管道，這對往後三方高層對話影響深遠。

1996年3月爆發台海危機，而在1996年5月5日，丁懋時秘密訪日與時任日本官房長官梶山靜六會談，討論兩岸情勢及台日情報交換，這也是台日斷交以來，第一次台灣高級官員訪日進行安全會談。

接著，丁懋時赴美國紐約與時任白宮副國家安全顧問柏格（Sandy Berger）會面，柏格後來升任國安顧問，改由副手史坦柏格（James Steinberg）接手，而有「丁史會談」名稱，台美雙方就如何解決危機展開對話，這是台美斷交後最高層級官員對話，建立國安高層半年一會機制。

楊六生指出，1996年台海危機，美方與時任中國外辦主任劉華秋對話後，也與明德小組會談，得以迅速解決危機，也建立了機制，在危機發生或預見危機時，三方能商討解方。

明德小組奠基台美關係發展，楊六生說，前總統蔡英文曾參加「明德小組」會議，包括與美國前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）等人脈建立有賴「明德小組」，蔡英文擔任總統後，就改由一軌的高層對話管道，但「明德小組」精神與人脈仍延續。

