2025臺中自行車週9/16-9/19登場 中市工策會推低碳單車旅行

一年一度「2025臺中自行車週Taichung Bike Week」為亞洲最具指標性的產業展會，展期自9月16日至19日一連4天於臺中長榮桂冠酒店、金典酒店、永豐棧酒店會場盛大登場，吸引在地知名零配件大廠台萬、桂盟、崑藤、金盛元、九川等，316家廠商參展秀出最新自行車產品。展會期間，臺中市工商發展投資策進會亦結合觀光產業與低碳永續，推廣城市單車旅行APP，歡迎全球買主來到臺中參展採購自行車零組件，更可親自騎乘享受臺中之美。

臺中市工策會總幹事黃于珊表示，臺中為全球高級自行車生產及研發重鎮，市長盧秀燕相當重視產業，積極推動「前店後廠自由港」經濟政策，要讓臺中產業躍上國際舞臺。除了專業展會，工策會攜手產業故事館發展協會及市民永續，於自行車週期間推廣「全民碳集」個人存摺結合「一騎出發吧」城市單車旅行APP，透過導航功能與規劃好的四條體驗路線，讓國內外遊客能輕鬆騎乘探索城市，並深入體驗臺中的觀光工廠、特色商圈與人文景點。

臺中市產業故事館發展協會理事長周信宏說明，自行車週期間，「一騎出發吧」城市單車旅行APP融入永續旅遊的概念，結合「全民碳集」個人碳存摺功能，民眾完成指定路線後，可憑APP紀錄兌換運動毛巾，並同時累積里程碳點數。這些積分可兌換折扣或商品，形成「騎乘即回饋」的循環機制，讓單車旅行不只是運動休閒，更是認識城市、支持在地商家的方式。

立法院副院長江啟臣表示，臺中為全球高級自行車生產及研發重鎮，期盼吸引全球品牌商及更多自行車愛好者來到臺中參展參觀交流，提升產業曝光度、品牌知名度與市場競爭力，結合臺中93條自行車道、長度超過780公里，六都第一的優勢，打造成為名符其實的國際自行車之都。

立法委員廖偉翔表示，盧市長上任後力推「iBike倍增計畫」，目前已建置YouBike到1,600多個站點，打造臺中成為自行車城市，自行車產業除了經濟發展，更可連結ESG淨零碳排、碳點數、觀光旅遊、休閒運動產業，創造豐富就業機會與會展商機。

全球自行車踏板坐墊零組件大廠台萬工業董事長白政忠，同時也是自行車暨健康科技工業研究發展中心董事長，他表示，臺中自行車週是業界最重要的貿易展會，提供中高階零組件代工廠、成車廠產品經理及貿易商買主面對面的交流平臺，更是洽談明年度新車規格的B2B商展，今年可望吸引超過千位國內外買家前來洽談合作。

工策會說明，為鼓勵更多市民及外國遊客下載並使用「一騎出發吧」城市單車旅行APP，「全民碳集」個人碳存摺亦推出多項結合交通、餐飲與旅遊的優惠措施。更多活動即時訊息歡迎至http://taichungbikeweek.com/ 查詢。