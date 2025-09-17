COP30前哨戰 台灣氣候行動網絡9月底參加紐約氣候周

聯合國氣候峰會（COP 30）今年在巴西召開，前哨戰的國際年度氣候盛會-紐約氣候周（Climate Week NYC），將於9月底於紐約市舉行。今年台灣由綠色公民行動聯盟、地球公民基金會、環境權保障基金會、主婦聯盟環境保護基金會、環境規畫協會等5大環保團體共同組成的「台灣氣候行動網絡」（TCAN）再次前往紐約，台灣綠能公益發展協會、350台灣等團體也將加入行列，使台灣公民社會在國際舞台上的參與能量與能見度提升。

台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯指出，這次紐約氣候周，因美國氣候政策倒退的政治形勢而受到全球矚目，約有10萬名氣候行動者參與，也有5、6位國家首長、20多位部長級、50多位以上跨國企業執行長也會出席。這傳遞出一個重要訊息，即氣候行動上沒有延遲與倒退的空間，仍是要面對各式氣候解方。縱使川普政府打壓再生能源發展，美國上半年增加的能源將近9成仍是來自光電、儲能與風力，能源轉型的趨勢並未因為川普上任而倒退。

趙家緯表示，今年COP30的焦點，就是要各國政府提出2035年的減碳承諾，然而目前只有30餘國、占總碳排放量21%的國家繳交。今年9月24日聯合國秘書長透過召開「氣候行動高峰會」的機會，要求各國提出減碳承諾。而這次紐約氣候周，由於察覺台灣減碳目標中對於關鍵目標減量措施的缺乏，TCAN會參與相關活動，將重要訊息帶回台灣，讓社會大眾理解減碳承諾不只是環境部的事情、經濟部也不應關稅而延遲氣候政策，縱然川普政府對氣候政策不友善，仍持續擬訂碳關稅等法規，台灣若在氣候政策上落後，反而未來會有更大的挑戰。

台灣綠能公益發展協會創會理事長陳惠萍表示，將以「永續女子天團」團長身份，與青年代表共同登上國際舞台、前進2025紐約氣候周。近年極端高溫已成為致命的氣候威脅，不論在台灣或紐約，邊緣化群體往往是最受衝擊、也最缺乏調適能力的一群，因此與TCAN合辦的「脆弱族群的高溫調適對策論壇」，將與國際社會共同探索如何打造兼顧公平、包容且有效的抗高溫調適行動解方。

主婦聯盟基金會資深主任吳心萍指出，目前美國推動「高熱長」制度，台灣雖然各縣市有永續長制度，仍未將高溫議題納入，且多數縣市作法仍停留在單點式的降溫，呼籲無論中央或地方政府，未來都應持續深入進行模擬、盤點易受衝擊族群的盤點並設計應對機制。

TCAN預告，將於9月23日主辦「亞太氣候承諾：積極NDC 3.0 強化國家韌性」論壇，邀集韓國與澳洲代表共同討論3國尚未正式提交的 NDC 3.0，分享跨國合作的經驗與倡議策略。