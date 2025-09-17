虛擬「周爺爺」說明法案 立院應用AI指引中文版今發布

快訊

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
西敏寺民主基金會與台灣民主基金會今辦國會應用AI指引發布會，POPVOX基金會執行長Marci Harris（左一）、國民黨立委葛如鈞（左二）、WFD台灣辦公室總監陳乃嘉（中）、民進黨立委蘇巧慧（右二）、WFD專家Franklin De Vrieze（右一）合影。記者劉懿萱／攝影
西敏寺民主基金會與台灣民主基金會今辦國會應用AI指引發布會，POPVOX基金會執行長Marci Harris（左一）、國民黨立委葛如鈞（左二）、WFD台灣辦公室總監陳乃嘉（中）、民進黨立委蘇巧慧（右二）、WFD專家Franklin De Vrieze（右一）合影。記者劉懿萱／攝影

生成式AI發展快速，西敏寺民主基金會與台灣民主基金會今辦記者會，發布中文版國會應用AI指引。國民黨立委葛如鈞說，AI指引能清楚展現新興科技的態度與方向，盼未來能借鑑國際經驗，推動立法院更透明、更有效率；民進黨立委蘇巧慧則肯定AI可改善立法品質、減少錯誤，不過需注意AI被人為操弄，導致立法錯誤責任如何歸屬問題。

西敏寺民主基金會（Westminster Foundation for Democracy，WFD）不少立委辦公室日常業務上，已頻繁使用AI工具輔助，也曾有立委因感冒失聲使用AI合成音檔質詢，成為AI協助議事案例，但制度化的應用仍有待討論，因此透過國會應用AI指引發布會，介紹由16國專家共同完成的國際手冊，協助立法機關在應用AI同時降低風險。

立法委員蘇巧慧指出，AI應用地好可以改善立法品質、減少立法錯誤，也能增加民眾參與立法，不過需注意AI運算規則可能被操弄，如何避免人為操弄產生，導致立法錯誤責任如何歸屬問題；立法委員葛如鈞說，他曾透過虛擬助理複製人聲，協助聲帶水腫的立委透過AI複製聲音流利質詢；也透過OpenAI ChatGPTs製作「AI周爺爺」，製作虛擬秘書長周萬來說明法案。

葛如鈞認為，國會應用AI指引之於國會，如同AI基本法之於國家，展現對新興科技的態度與方向，盼未來能借鑑國際經驗，推動立法院更透明、更有效率。

指引的共同作者、WFD 專家Franklin De Vrieze舉例歐洲議會、加拿大、巴西、荷蘭、愛沙尼亞等國會已正式引入AI，無論是在草擬法案、語音轉錄、公眾參與或議程協助等領域，AI皆展現潛力，但AI科技變革過快、缺乏先例、議會內部知識與能力不足，及潛在數據偏見、隱私疑慮和權責問題，若國會忽視AI議題，將加大科技發展與監管之間落差。

另一位共同作者、 POPVOX基金會執行長Marci Harris則分享，美國眾議院如何展開AI應用討論，組成工作小組、制定內部指引培訓。Marci展示在國會運用的工具，可向大眾解釋國會議事規則的機器人，以及協助國會新進員工了解國會運作的機器人。她提醒，立法者並非是去向AI要答案，而是將AI視為「非常積極的實習生」，請他提供答案的選項，再檢查並選擇出最合適的回應。

西敏寺民主基金會與台灣民主基金會今辦國會應用AI指引發布會。記者劉懿萱／攝影
西敏寺民主基金會與台灣民主基金會今辦國會應用AI指引發布會。記者劉懿萱／攝影
西敏寺民主基金會與台灣民主基金會今辦國會應用AI指引發布會。記者劉懿萱／攝影
西敏寺民主基金會與台灣民主基金會今辦國會應用AI指引發布會。記者劉懿萱／攝影

