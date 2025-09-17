聽新聞
0:00 / 0:00

2電廠接連事故 曾文生坦言供電有壓力

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
台電連續兩機組發生事故，董事長曾文生表示，9月底前供電有壓力。記者黃義書／攝影
台電連續兩機組發生事故，董事長曾文生表示，9月底前供電有壓力。記者黃義書／攝影

興達電廠9日因天然氣外洩導致爆炸事故，林口2號機15日又故障，台電穩定供電能力備受關注。台電董事長曾文生昨說，已啟動備用機組因應，經過調度規畫，預計即日起至9月30日，夜尖峰備轉容量率可維持6%以上，供電裕度仍屬穩定，但還是會有供電壓力。

曾文生指出，發生事故的興達新2號機還在測試運轉中，廠商尚未移交給台電，但應高雄市政府要求，旁邊已供電中的興達新1號機組也停機安檢，導致供電能力減少130萬瓩；加上15日發生林口2號機事故，再少掉80萬瓩發電量，共計減少210萬瓩供電，約占9月夜尖峰負載3500萬瓩的6%，台電因此啟用備用機組因應。

曾文生說，在啟動備用機組及安排調度後，昨起至9月30日，估算夜尖峰備轉容量仍有200萬瓩以上，尚可因應緊急情況發生，目前台電在線發電的最大機組發電量只有80萬瓩，因此200萬瓩的備轉容量足以應付2.5倍機組的突發狀況，「所以供電裕度是穩定的，但還是有供電的壓力，因為會影響機組接續的大修期程」。

經濟部長龔明鑫上任後昨首次和媒體茶敘，他說，備轉容量率是為因應意外發生時還能正常供電，目前白天備轉率都逾10%，因光電表現良好，不用擔心，但太陽下山後的夜尖峰備轉率目標設定至少6%，需要200多萬瓩的準備，以確保萬一有意外狀況發生時，也能供電正常。至於備轉容量率維持6%以上的調度方案，龔明鑫說，「完全相信台電公司，因為這是他們的專業。」

至於3座核電廠延役或重啟進度，曾文生表示，台電將盤點3座核電廠狀況，預計9月底、10月初就可完成盤點，屆時會對外說明；他認為，核三廠是最有條件進入到第二階段、自主安全檢查階段的核電廠，台電將與原廠合作，希望今年底、明年初就有明確結果。

至於核二廠重啟的可能性，曾文生說，核二廠已進行乾貯工作，爐心用過燃料棒退出，才能進行安檢。

龔明鑫重申政院對於核電的立場，他說，政府不排斥先進核能技術，核安會也啟動小型模組化核反應爐（SMR）研究；既有核電廠的重啟則須滿足「兩個必須」及「三項原則」，即核安會須依法訂定安全審查程序、台電須依照核安會訂定的辦法自主體檢，且須符合核安無虞、核廢有解、社會有共識等3項原則。目前核安會已預告相關辦法，預計10月可完成程序，台電即可依法啟動自主安檢。

延伸閱讀

助台商布局波蘭等國 龔明鑫也歡迎外商落地

拚提升供電穩定！核一、核二、核三廠有重啟條件？台電董座月底給答案

央行理監事會「新生」經長龔明鑫談台幣若波動太大不利企業經營

台電連續兩機組事故 曾文生：9月底前供電有壓力

相關新聞

2電廠接連事故 曾文生坦言供電有壓力

興達電廠9日因天然氣外洩導致爆炸事故，林口2號機15日又故障，台電穩定供電能力備受關注。台電董事長曾文生昨說，已啟動備用...

另類「以巴對談」 周六在台灣舉行

以巴戰爭持續近兩年，戰爭代價慘痛，平民嚴重傷亡。來自加薩的安海正與以色列的希伯柏格將在龍應台基金會周六舉行的「二○二五台...

歷史上的今天／1957年韓國參謀總長訪台 軍機升空迎護

1957年9月17日，大韓民國聯合參謀總長劉載興乘韓國空軍專機飛抵台北，應我參謀總長王叔銘之邀，在台灣進行六天訪問。劉載興所乘專機抵達國境上空時，我空軍曾派出六架F-86式軍刀機升空迎護。

熱錢湧入！新台幣再衝30元關卡 升值1.27角收30.101元

外界等待美國聯準會降息，帶動國際美元持續走弱，外資熱錢匯入積極，新台幣再次衝關30元關卡，今日延續升勢，在尾盤前央行再度進場調節，讓升幅稍事收斂，終場收在30.101元，升值1.27角。匯銀主管表示，早盤受到外資大舉匯入影響，新台幣一路過關，升破30.2、30.1元兩大整數關卡，此外，因為上半年的餘悸猶存，出口商恐慌拋匯潮出現，帶動新台幣午盤過後升勢不斷。

從在地到共好 企業良善影響力的實踐

一杯咖啡，改善了地球彼端的飲水資源！在9月9日聯經「創生．成真」人文永續講座中，成真咖啡王國雄董事長分享了企業LOGO的設計：在泥土上長出的咖啡樹，樹葉不是綠色，而是藍色水波紋，象徵著企業人文永續經營

獨家AI分析大林蒲空汙數據 聯合報入圍曾虛白新聞獎

第51屆曾虛白先生新聞獎今公布入圍名單，由聯合報林奐成、林雨荷、薛羽涵、焦冠儒、周融聖等人製作的數位專題「大林蒲最新空汙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。