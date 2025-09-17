2電廠接連事故 曾文生坦言供電有壓力

興達電廠9日因天然氣外洩導致爆炸事故，林口2號機15日又故障，台電穩定供電能力備受關注。台電董事長曾文生昨說，已啟動備用機組因應，經過調度規畫，預計即日起至9月30日，夜尖峰備轉容量率可維持6%以上，供電裕度仍屬穩定，但還是會有供電壓力。

曾文生指出，發生事故的興達新2號機還在測試運轉中，廠商尚未移交給台電，但應高雄市政府要求，旁邊已供電中的興達新1號機組也停機安檢，導致供電能力減少130萬瓩；加上15日發生林口2號機事故，再少掉80萬瓩發電量，共計減少210萬瓩供電，約占9月夜尖峰負載3500萬瓩的6%，台電因此啟用備用機組因應。

曾文生說，在啟動備用機組及安排調度後，昨起至9月30日，估算夜尖峰備轉容量仍有200萬瓩以上，尚可因應緊急情況發生，目前台電在線發電的最大機組發電量只有80萬瓩，因此200萬瓩的備轉容量足以應付2.5倍機組的突發狀況，「所以供電裕度是穩定的，但還是有供電的壓力，因為會影響機組接續的大修期程」。

經濟部長龔明鑫上任後昨首次和媒體茶敘，他說，備轉容量率是為因應意外發生時還能正常供電，目前白天備轉率都逾10%，因光電表現良好，不用擔心，但太陽下山後的夜尖峰備轉率目標設定至少6%，需要200多萬瓩的準備，以確保萬一有意外狀況發生時，也能供電正常。至於備轉容量率維持6%以上的調度方案，龔明鑫說，「完全相信台電公司，因為這是他們的專業。」

至於3座核電廠延役或重啟進度，曾文生表示，台電將盤點3座核電廠狀況，預計9月底、10月初就可完成盤點，屆時會對外說明；他認為，核三廠是最有條件進入到第二階段、自主安全檢查階段的核電廠，台電將與原廠合作，希望今年底、明年初就有明確結果。

至於核二廠重啟的可能性，曾文生說，核二廠已進行乾貯工作，爐心用過燃料棒退出，才能進行安檢。

龔明鑫重申政院對於核電的立場，他說，政府不排斥先進核能技術，核安會也啟動小型模組化核反應爐（SMR）研究；既有核電廠的重啟則須滿足「兩個必須」及「三項原則」，即核安會須依法訂定安全審查程序、台電須依照核安會訂定的辦法自主體檢，且須符合核安無虞、核廢有解、社會有共識等3項原則。目前核安會已預告相關辦法，預計10月可完成程序，台電即可依法啟動自主安檢。