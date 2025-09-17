另類「以巴對談」 周六在台灣舉行

以巴戰爭持續近兩年，戰爭代價慘痛，平民嚴重傷亡。來自加薩的安海正與以色列的希伯柏格將在龍應台基金會周六舉行的「二○二五台北國際和平論壇」同場對談戰爭與和平，安海正稱缺乏尊嚴與自由也談不上和平；希伯柏格則說，劍無法帶來安全。

在中研院擔任博士後研究員的安海正是加薩人，家族世居加薩南部的汗尤尼斯，母親死於以色列空襲。他表示，由於長期遭封鎖，加薩經濟凋敝，水電嚴重匱乏，以色列更系統性地摧毀當地社區，推動種族滅絕。他強調，和平不只是「沒有衝突」，而是能以正義、責任與承認受害者的方式面對衝突，缺乏尊嚴與自由的地區，即使表面沒有戰火，也談不上和平。

希伯柏格是尼夫沙洛姆—瓦哈特薩拉姆「和平學校」主任，身為以色列人，他認為有責任讓下一代擁有更好的社會，包括巴勒斯坦族群在內。他承認在猶太族群中，積極為巴裔發聲者屬少數。他憂心，隨著衝突爆發，以國社會法西斯化提升，「走向非常糟糕的地方」。希伯柏格說，「劍無法帶來安全，尤其對以色列，劍不是答案」。