聽新聞
0:00 / 0:00

另類「以巴對談」 周六在台灣舉行

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導

以巴戰爭持續近兩年，戰爭代價慘痛，平民嚴重傷亡。來自加薩的安海正與以色列的希伯柏格將在龍應台基金會周六舉行的「二○二五台北國際和平論壇」同場對談戰爭與和平，安海正稱缺乏尊嚴與自由也談不上和平；希伯柏格則說，劍無法帶來安全。

在中研院擔任博士後研究員的安海正是加薩人，家族世居加薩南部的汗尤尼斯，母親死於以色列空襲。他表示，由於長期遭封鎖，加薩經濟凋敝，水電嚴重匱乏，以色列更系統性地摧毀當地社區，推動種族滅絕。他強調，和平不只是「沒有衝突」，而是能以正義、責任與承認受害者的方式面對衝突，缺乏尊嚴與自由的地區，即使表面沒有戰火，也談不上和平。

希伯柏格是尼夫沙洛姆—瓦哈特薩拉姆「和平學校」主任，身為以色列人，他認為有責任讓下一代擁有更好的社會，包括巴勒斯坦族群在內。他承認在猶太族群中，積極為巴裔發聲者屬少數。他憂心，隨著衝突爆發，以國社會法西斯化提升，「走向非常糟糕的地方」。希伯柏格說，「劍無法帶來安全，尤其對以色列，劍不是答案」。

戰爭 衝突 以色列 巴勒斯坦

延伸閱讀

「1996台海危機期間 開啟台美高層對話」前資政丁懋時辭世 享耆壽99歲

以色列對加薩市發動地面攻勢 軍官稱已深入市中心

早知情？以高官爆空襲卡達前致電川普「沒說不行」有時間阻止卻未行動

加薩化為火海！以色列突襲加薩市展開地面進攻 近7成居民仍困城中

相關新聞

2電廠接連事故 曾文生坦言供電有壓力

興達電廠9日因天然氣外洩導致爆炸事故，林口2號機15日又故障，台電穩定供電能力備受關注。台電董事長曾文生昨說，已啟動備用...

另類「以巴對談」 周六在台灣舉行

以巴戰爭持續近兩年，戰爭代價慘痛，平民嚴重傷亡。來自加薩的安海正與以色列的希伯柏格將在龍應台基金會周六舉行的「二○二五台...

歷史上的今天／1957年韓國參謀總長訪台 軍機升空迎護

1957年9月17日，大韓民國聯合參謀總長劉載興乘韓國空軍專機飛抵台北，應我參謀總長王叔銘之邀，在台灣進行六天訪問。劉載興所乘專機抵達國境上空時，我空軍曾派出六架F-86式軍刀機升空迎護。

熱錢湧入！新台幣再衝30元關卡 升值1.27角收30.101元

外界等待美國聯準會降息，帶動國際美元持續走弱，外資熱錢匯入積極，新台幣再次衝關30元關卡，今日延續升勢，在尾盤前央行再度進場調節，讓升幅稍事收斂，終場收在30.101元，升值1.27角。匯銀主管表示，早盤受到外資大舉匯入影響，新台幣一路過關，升破30.2、30.1元兩大整數關卡，此外，因為上半年的餘悸猶存，出口商恐慌拋匯潮出現，帶動新台幣午盤過後升勢不斷。

從在地到共好 企業良善影響力的實踐

一杯咖啡，改善了地球彼端的飲水資源！在9月9日聯經「創生．成真」人文永續講座中，成真咖啡王國雄董事長分享了企業LOGO的設計：在泥土上長出的咖啡樹，樹葉不是綠色，而是藍色水波紋，象徵著企業人文永續經營

獨家AI分析大林蒲空汙數據 聯合報入圍曾虛白新聞獎

第51屆曾虛白先生新聞獎今公布入圍名單，由聯合報林奐成、林雨荷、薛羽涵、焦冠儒、周融聖等人製作的數位專題「大林蒲最新空汙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。