相對論／靠著幸福微光支撐 陳崇峻：日記變媒介 與老父對話

照顧失智長者歷程艱辛，病情變化難以預測，明明意識清晰之際，會安慰「你辛苦了」，沒多久又問「你是誰？」照顧者如何從細微之處，尋著幸福蹤跡，支撐自己繼續往前走？

陳崇峻：父親勤於書寫日記，且如同金塊一樣珍惜著。他失智後，我想如果再不看，可能再也沒有機會。

照顧失智者，很多時候處於消極狀態，然而閱讀父親一本本日記，翻閱幾十年前的文字紀錄，透過想像，能與年輕時、中年時的父親對話，甚至也與過去的自己對話，對我來說是幸福感，透過文字想像，我覺得在某種情況下，比現在的真實更真實。

陳明德（左）的失智母親九十六歲離世，直到最後半年才不認得兒子。圖／陳明德提供

陳明德：我從小多病，媽媽無微不至照顧我，我做的不及媽媽為我做的萬分之一。照顧媽媽期間，媽媽幾乎沒有感冒，沒有跌倒，只有最後兩個半月住院，媽媽到九十六歲，只有最後半年不認識我，這讓我無比感恩。

劉芸妡（左）由媽媽單親撫養長大，現在換她照顧罹患年輕型失智症者的母親。圖／劉芸妡提供

看媽媽進步好感動

劉芸妡：離開醫院職場後，我轉至失智症日照中心工作，就是母親常去的日照中心。同事告訴我，母親常說，「身上衣服是女兒買的」、「女兒很孝順，到哪兒都會帶著我」，我們很少在日常說「愛」，沒想到居然是透過同事口中知道。

去年幫媽媽報名一對一運動，最近教練發現媽媽竟能記住「蹲」這個動作，發現他們會進步，讓人感動。

學著當個樂觀天兵

林靜芸：先生的狀況好不好，常牽動著我的情緒，後來我跟自己說好好上班，心裡有著期望，說不定狀況就改善。果然我回來問他們今天走得好不好，就變好了，與其上班時一直掛心，做個快樂的自己，反而更好。

情緒是傳染、相互影響，照顧者如果學著放輕鬆，讓自己成為樂觀的天兵，相信就可感受到幸福。

周春玉：照顧者的磁場左右著失智者，以正向歡樂的心情互動，情況就會好轉。幸福感就是能依然陪伴在媽媽身邊，跟媽媽拌嘴，或煮一餐飯給媽媽吃，看著她開心地一口口吃下，就是簡單的幸福。

張文玲：失智症患者既然離開這個真實世界，我們就讓她活在最純真美好的年代，快樂做自己。照顧媽媽這些年，牽她的手，擁抱她，母女關係更密切。記得第一次幫她洗澡，萬分緊張，也學會如何發揮「擁抱的力量」，經常抱著媽媽，讓她安心，媽媽最近主動親了我臉龐，這就是幸福。