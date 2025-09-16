相對論／致照顧者的故事 林靜芸：眾人回響喚醒林芳郁

台灣首位女外科醫師林靜芸說出夫婿、前衛生署長林芳郁失智與及家人如何應對失智症的故事，與聯合報健康事業部策略長洪淑惠攜手撰寫「謝謝你留下來陪我」一書。超高齡社會，全民都應該認識失智症，相對論首次邀請五位照顧者與林靜芸書聚，分享照護路上不為人知的心境，瞭解失智者，珍惜相處時光，是大家共同的祈願與盼望。

問：「謝謝你留下來陪我」發表後，林靜芸和林芳郁的生活似乎有一些改變？

有人給我鑰匙 打開先生的心

林靜芸：六月下旬「謝謝你留下來陪我」新書發表會當天，林芳郁在家看了網路直播，那天開始，整個人像醒過來，雙眼炯炯有神，一直說「謝謝」。當天上台說話的人，都是他的熟識或學生、後輩，談著他以前做過的事情，他一生都在做那些事，所以讓他醒來。有人給了我一把鑰匙，去打開我先生的心。

我們以前是失智黑戶，現在公開了，我們就很大方去看牙齒，最近也打算去做復健。林芳郁教授醫學教育衛生基金會也募得許多款項。原來我們公布病情，林芳郁醫師居然還能為外科醫師做事，我非常感謝。

這本書似乎給了許多家屬坦然面對家人失智的勇氣，有資深護理師陪著失智公公至餐廳用餐，以前她總擔心旁人指指點點，而將公公藏在家裡。

我很感謝今天有這個機會，作為一個失智症家屬與大家交流，我想講一句話，常常有人問我有什麼話要跟政府建議呢？老實說，我覺得現在最重要的就是大部分的人仍然不懂失智。我們現在最需要的，就像當時去找到新冠早期症狀一樣，讓全民認識失智。

劉芸妡：很多人都覺得失智可能只有老年人，我廿六歲那年人生大轉彎，不到五十歲的母親確診年輕型失智症，我被迫成為照顧者。

媽媽工作能力很好，自己開事務所。那時候可能弄丟支票、打電話跟我借錢，出門說錢包不見、蹓狗回來，鑰匙也不見了。最嚴重的一次，她坐在辦公桌前說她不會做了，那畫面對我打擊非常大。

媽媽獨自撫養我長大，家裡支柱坍塌，我每次出門上班，就擔心媽媽在家會不會出事？聘請看護後得到喘息空間，了解「先照顧好自己，才能照顧別人」。

我開始在網路分享照顧經驗，提醒失智症病友家屬，把握治療黃金期，才能有效延緩病程發展。原本在醫院擔任護理師，轉任到失智照顧機構，研讀學習照顧技巧及非藥物治療領域。我想持續分享，也希望讓大家更認識失智症，因為它比我們想像中的更近。

想幫媽媽寫書 失智荒謬大全

張文玲：母親失智六年，我很想出一本關於失智症荒謬事情的書，例如有一天媽媽對著耶誕老公公拜拜，那畫面我真的太震撼，她在想什麼？原來這就是失智。我一直認為失智是忘東忘西，她刷新我們三觀。

母親剛確診失智時，鬧出許多離譜事蹟，例如家裡只有三個人，卻買了六盒提拉米蘇回來；有個大年初二全家在餐廳吃飯，媽媽跑了三次櫃臺想埋單。

一次母親走失後，被送至派出所，警員開車載她回家，開了一個多小時，仍找不到正確位置。員警問「你有失智症嗎？」她反駁「我沒有啊，怎麼可能」。一番波折後，終於到了家，警員離去前用力關車門喊：「妳明明就有失智症啊！」

半夜搖醒家人 喊著快煮晚餐

周春玉：媽媽八十歲時罹患皮蛇，健康大不如前，又因眩暈多次跌倒造成骨折，起初還可拿著拐杖慢慢走，但不小心又跌跤後，髖關節骨裂，長期臥床。

此時除了忘東忘西，還出現一些奇怪行為，原本食量偏小的她，常在半夜搖醒家人，喊著「時間不早了，趕快起來煮晚餐。」帶她去看醫師，醫師說是退化。一兩年後再去給另一位醫師看，就說是失智。

我必須說我真的對失智完全不了解，剛剛開始發現媽媽不認識我，非常受傷。但我想媽媽得了這個病，一定也不開心，我們應該好好對她，讓她幸福快樂。我當下就跟兄弟姊妹說，媽媽真的會開始忘記我們了，現在每周一次家庭孝親聚餐日。

爸爸喊我小名 所有付出值得

陳崇峻：照顧失智父母十多年，感觸特別深刻。父親近九十歲發病，母親十年前出現失智症狀，直到五年前仍維持良好行動力，無疑增加走失迷路風險，最驚險的一次是在家裡附近公園不見蹤影。

得知消息後，我立即請假回家，騎車在木柵附近找了一兩個小時，最後報警。在警察局裡看監視畫面，擔心她跌倒、摔跤，傷到腦部，找到凌晨三點，直到凌晨五六點，接到石碇派出所電話，原來人在石碇山區。得到消息，比自己考試上榜還高興。

八十歲母親如何從萬芳醫院至石碇山區？至今仍是謎，我本以為她應該很驚恐，但她很平靜，有很多奇妙的地方，我至今不了解。

父親是退伍軍人，曾在金門待了好長一段時間，家裡牆上好多他在當地服役的照片。在他失智後，陪他走了一次懷舊之旅，但第一晚在飯店他吵著要回家。

我開了一整天車，又熱又累，還是打起精神試著安撫，幸好他情緒逐漸平穩下來，睡前還喊著我的小名，問「明天要去哪玩？」讓人覺得所有付出都值得。

要老媽摺棉被 為了減緩退化

陳明德：我未婚，幾乎沒離開過父母，十六年前父親過世，就專心照顧媽媽，她九十六歲過世，我原本一直以為能替媽媽過百歲生日。這次整理照片，發現我一直不敢面對這個照片。

在照顧母親的行為治療裡，我採取減法治療，但這照護者要做得更多、更擔心。媽媽快進入重度的時候，我還讓老娘幫我摺棉被。哪有那麼不孝的孩子？不對，是老頭子。但我為了讓她做這件事情，我扶她上三樓，擔心她任何安危，真的費盡心思。

預防失智，延緩惡化，最好方式就是社交活動，例如陪媽媽打麻將，去逛市場賣場。為了讓媽媽多動，我常故意將車子停在較遠的地方，媽媽會很俏皮地說「我知道你在幹什麼」。