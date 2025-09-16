客家國寶瓦作匠師傅明光司阜辭世 客委會致哀

客家國寶級瓦作匠師傅明光司阜今天傳出辭世消息，客委會表達深切不捨與哀悼，指傅明光司阜一生對客家傳統建築文化與工藝傳承貢獻良多，將全力協助家屬，並將頒贈旌揚狀予以表揚。

客家委員會發布新聞稿表示，1940年生於新竹竹東的傅明光司阜，以超過一甲子的歲月，將客家傳統建築技術深嵌於台灣土地的記憶中，2016年獲文化部認定為國家重要保存技術及保存者—土水修造技術（瓦作），並授證為人間國寶；2022年，獲頒客委會「客家事務專業獎章」一等獎章，並於今年榮獲第44屆行政院文化獎。

客委會說，傅明光司阜自10餘歲起投身泥水工藝，師承林阿坤師傅，屬彭阿海一派，熟習「魯班經」、五行八卦與日式土水工法，精通建築座向與風水規制，技藝淵深、工法縝密，亦擅長瓦作修繕與山牆彩繪、泥塑、剪黏等傳統技藝，是少數能統合傳統工法全貌的司阜。

傅明光司阜作品遍及三合院、四合院與宮廟建築，如北埔金剛寺、金廣福公館、姜氏家廟等，展現客家建築「典雅、實用、順風水」的精神。他所鋪之屋頂，毋需防水毯，卻能達到整齊、不漏的極致工藝，是台灣傳統建築瓦作的指標人物。

客委會指出，傅明光司阜不僅技藝卓越，更畢生投入傳統工法傳承與教育，他親自帶徒授技，細記工法筆記，秉持「有做才有學，有傳才有未來」的信念，讓技藝不止於一人之身，而能於世間延續生息；更希望有一天能成立「全國傳統匠師公會」，改善修繕工地環境，讓更多年輕人願意學、也能安心傳承這份文化技藝。

客委會承蒙傅明光司阜一生對客家傳統建築文化、工藝傳承的無私貢獻。願其精神長存於屋脊與瓦間，成為世代敬仰的典範。