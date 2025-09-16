從在地到共好 企業良善影響力的實踐

一杯咖啡，改善了地球彼端的飲水資源！在9月9日聯經「創生．成真」人文永續講座中，成真咖啡王國雄董事長分享了企業LOGO的設計：在泥土上長出的咖啡樹，樹葉不是綠色，而是藍色水波紋，象徵著企業人文永續經營的善循環。成真咖啡把50%的利潤投入「非洲潔淨水計畫」，不只打井改善飲水問題，也直接採購咖啡豆，增加當地農民的收入，實踐「讓咖啡循環世界美好」。

「成真的願景是成為社會企業的典範，我們始終以利他為出發點。」王國雄董事長回憶，當初規劃從王品退休時，心中最掛念的，就是創立一間能帶來正向影響的社會企業。

成真咖啡不只將潔淨水源送往非洲，更把這股溫暖注入每一位員工的心中。企業文化強調「一家人主義」，不僅有家庭拜訪，還設計了學長姐關懷制度。在留才不易的時代，成真卻能維持高達 92% 的留任率，正是人文核心力量的展現。

在經營上，各分店都需獨立製作財務報表，若有盈餘便由員工共享。「大家最期待的就是分紅的那一天，因為爸媽只知道發薪日，卻不知道還有分紅日！」王董事長話一落，全場笑聲洋溢。

企業顧問與作者洪震宇老師，向聽眾展示如何運用獨創現場力。 圖／聯經出版提供

下半場，由企業顧問斜槓作家的洪震宇老師，以其在企業顧問、培訓與地方創生領域的深厚經驗及SMART五力獨創方法學，分享無印良品與遠東集團兩個案例，談到如何在建立社會影響力的同時，還能創造讓人感動的記憶。

「唯有了解對方的故事，才能找到合作的契機。」洪老師指出，從願景、規劃到執行，每一個環節都需要溝通。企業、社會與員工之間的交流是否精準，將決定計畫能否真正落地，帶來在地的改變，而非僅存在於構想之中。

洪老師以無印良品台東旗艦店為例說明：員工先在台北總部進行市場調查與問題整理，隨後深入台東走訪，走過鹿野、延平、關山等地，親身體驗當地風土民情，透過對話與提問，用新的語言重新定義在地價值。經過「現場力」的淬鍊，台東旗艦店的空間、產品與體驗皆展現出「台東限定」特色，包括將走訪中觀察到的在地元素融入空間設計，並推出台東香氣展與職人手作體驗。進一步地，無印良品也設計了移動服務車，主動將產品帶入偏鄉，貼近並服務當地居民。

洪老師特別提醒，ESG 的 S（社會）最難的地方在於「顧客不是組織」，因此必須投入更多心力去傾聽、探詢並凝聚共識。他引用松下幸之助的話：企業的本質就是溝通。唯有走進現場，理解脈絡，才有可能做出打動人心的企劃。

對談中，洪震宇老師率先拋磚引玉，向王國雄董事長請教：成真咖啡與王品集團的經營模式有何不同？ 圖／聯經出版提供

講座最後，兩位主講人進行了一段精采的短對談。洪震宇老師率先拋磚引玉，向王國雄董事長請教：「成真咖啡與王品集團的經營模式有何不同？」

「王品是事業，成真是志業，心情比較輕鬆，可以追求綜效，不必過於顧慮他人觀點。可以說現在比以前更快樂。」王董事長表示。他進一步說明，做一件事不會只追求單一效能，而是希望綜效能達到一加一大於二。例如在永續循環上，除了處理菜渣，也能提供小農肥料，實現多重價值。

這場由聯經主辦的人文永續講座，也同時公布了「第三屆人文企業獎」報名開跑，透過這樣的平台，希望吸引有志一同、認同人文價值的企業團體交流、分享與參與，進而形成正向的影響力。參加講座嘉賓，都是對企業永續及地方創生等議題有興趣的公司團體代表，發問熱烈；有來賓問到成真如何說服員工一起實踐社會企業，王董回答是：先要找對的人。不論是基層員工還是高層主管，都要先對齊彼此的價值觀，這步驟已找到半個對的人；另外在月會上布達人文價值的訊息，也很有效。聯經出版陳芝宇總經理則請教王董「利他也是利己」的概念。王董說，早期企業只顧自己，成本由社會吸收。將人文納入價值，先利他再利己，不僅找到認同理念的夥伴，也讓品牌故事更易傳播，形成正向循環。

主講人王國雄董事長、洪震宇老師與參加的聽眾合影。 圖／聯經出版提供

第三屆人文企業獎自即日起至11月28日接受報名，分為社會關懷、教育提升、藝文推手、地方發展、生態保育五個獎類，誠摯邀請耕耘人文領域的企業加入人文企獎行列，詳情可至官網查詢。

📍報名與詳情請見「人文企業獎」網頁：

🔗 https://linkingthink.com/lkawards

📞 報名洽詢聯絡人：

聯經出版｜活動窗口 林書宇專員

電話：(02) 8643-3972

Email：linkingawards@udngroup.com.tw