獨家AI分析大林蒲空汙數據 聯合報入圍曾虛白新聞獎

第51屆曾虛白先生新聞獎今公布入圍名單，由聯合報林奐成、林雨荷、薛羽涵、焦冠儒、周融聖等人製作的數位專題「大林蒲最新空汙報告：獨家AI分析PM2.5單月超標21天 濃度與國營三廠同步升降」，以關懷弱勢與監督政府環境治理的精神，入圍曾虛白先生新聞獎公共服務報導獎–數位創新類。

今年曾虛白報導獎入圍作品議題多元，涵蓋兒少性剝削、醫療、廢棄物、人工生殖和偏鄉教育等面向；除了專業類組之外，同時設有台電大專院校學生環境與生態永續報導獎，鼓勵青年學子報導作品。

「大林蒲最新空汙報告」由聯合報新聞部策展營運中心規畫製作，利用AI軟體分析高雄小港區大林蒲空氣測站，上萬筆細懸浮微粒（PM2.5）數據，發現在空汙最嚴重的一月，當地有21天PM2.5日平均值超過空品標準；一到三月共有43天超標，為四大工業區最嚴重。

在視覺設計及工程師協助下，專題從大林蒲居民故事談起，接著應用衛星照片、滾動視差、空拍照片等素材，結合記者蒐集的大量空汙數據，證實工業區汙染對大林蒲的影響，用最理性方式「讓數據說話」。

記者持續追蹤大林蒲汙染，2年前出版大林蒲調查一部曲，今年再推出專題報導。當地醫師揭露居民肺癌人口偏多，學童有過敏問題，居民普遍擔心遷村補償不足，必須籌錢蓋房。盼報導喚起社會重視，讓政府加速遷村，帶來正向改變。

曾虛白先生新聞獎今年共有502件作品參賽，較去年增加110件。最終選出47件作品角逐10項獎項，最終得獎名單預計於12月2日公布。