再生緣細胞生技攜手台灣隊長陳傑憲　簽約品牌代言人 「健康全壘打 × 再生八寶」守護生命中的每一局

聯合線上／ 吳雅芳

再生緣細胞生技攜手台灣隊長陳傑憲，將運動精神與醫療科技結合，舉辦盛大簽約儀式。 圖／再生緣細胞 提供
再生緣細胞生技攜手台灣隊長陳傑憲，將運動精神與醫療科技結合，舉辦盛大簽約儀式。 圖／再生緣細胞 提供

盛大簽約儀式　運動精神與醫療科技跨界結合

再生緣細胞生技股份有限公司昨日（9月15日）在台北舉辦盛大簽約記者會，宣布正式邀請世界棒球12強冠軍、台灣隊長陳傑憲擔任品牌代言人。這場跨界合作以「健康全壘打」與「再生八寶」為核心主題，象徵運動精神與細胞醫療的結合，並傳遞「守護生命中的每一局」理念，讓全壘打精神從球場榮耀延伸至生命健康的守護。

陳傑憲擊出「健康全壘打」，並宣示與再生緣攜手推廣細胞醫療的決心。而「再生八寶」則是再生緣多年來研發與累積的成果，涵蓋新生兒到成人的多元細胞儲存與應用，從臍帶血到免疫NK細胞，完整守護人生不同階段的健康需求。

RMT集團總裁石原智博：攜手打造全民健康守護力量

RMT集團總裁石原智博表示：「我們非常榮幸邀請到陳傑憲隊長擔任品牌代言人。他在球場上的拚戰精神與領導力，正與RMT集團31年及旗下再生緣細胞生技25年的專業經驗與國際視野相互呼應。我們將攜手推動『健康全壘打』與『再生八寶』，讓細胞醫療成為全民健康守護的關鍵力量。」

石原指出，RMT集團結合跨國資源，將持續導入國際最新技術與臨床經驗，與再生緣共同推動台灣細胞醫療產業發展，讓台灣與世界健康新時代並肩而行。

董事長何啟功：專業、健康、冠軍的共同價值

再生緣董事長、前衛福部次長何啟功強調：「『專業、健康、冠軍』正是我們與陳傑憲隊長的共同價值。期待透過他的影響力，讓更多人認識再生緣優質的產品與領先技術，就像他在球場上帶領台灣走向國際舞台，勇奪佳績一樣。」

在專訪中，何啟功進一步指出，細胞醫療的價值不只在於科技突破，更在於為家庭提供長遠保障。他強調，無論是新生兒罕見疾病、長者退化問題，甚至運動員的傷害，細胞儲存與再生醫療都可能成為關鍵助力。「我們希望呼籲社會大眾，健康需要提前準備，就像球賽必須一局一局打好，才能迎來勝利。」

台灣隊長陳傑憲：人生每一局都要全力以赴

身為台灣棒球代表人物，陳傑憲分享：「在球場上要打出全壘打，需要堅持與健康體魄；人生就像一場比賽，每一局都很重要。能與再生緣合作，傳遞『健康全壘打』理念，希望鼓勵大家提早規劃，透過專業細胞儲存與醫療科技，守護自己與家人的健康。」

他坦言，自己一直很遺憾沒有好好照顧爸爸的健康，成為父親後，更能體會家庭健康的重要性。雖然自己已是二寶爸，存「八寶」來不及，但「成人三寶」也是守護全家人的契機，相信再生緣的專業今後能幫助更多家庭，從新生兒到成人，都能獲得最完善的守護」

他呼籲年輕父母提前為孩子做好規劃，也希望藉由自身影響力，讓更多人認識細胞醫療的可能性。

行銷總監林懿嬅：從母親到品牌推手的真實見證

再生緣行銷總監林懿嬅表示，自己先是存戶，因為信賴公司，認同再生緣生技，才加入公司團隊，她不僅是專業經理人，更是公司的長期見證者。她回憶道：「15年前我女兒剛出生時，我就決定將臍帶血和胎盤存放在再生緣。當時只是希望孩子能有一份健康保障，沒想到十多年後，細胞儲存的種類從臍帶血、臍帶間質，到胎盤、羊水、甚至成人的NK細胞，已經擴展成『再生八寶』。」

林懿嬅認為，這項行動不只是對孩子的守護，更是整個家庭的後盾。「這次邀請到陳傑憲隊長擔任代言人，我覺得非常契合。因為他不只是球場上的領袖，私下更是重視家人的好丈夫、好爸爸。這種守護精神正好呼應再生緣想傳遞的理念。」

她強調，細胞醫療不是遙不可及的尖端技術，而是實際能守護家庭的「健康保險」。她期盼更多父母像她當初一樣，為孩子與家人做出最正確的選擇。

再生緣細胞生技團隊與台灣隊長陳傑憲，將持續結合國際資源與專業實力，推動細胞醫療發展，擊出「健康全壘打」。 圖／再生緣細胞 提供
再生緣細胞生技團隊與台灣隊長陳傑憲，將持續結合國際資源與專業實力，推動細胞醫療發展，擊出「健康全壘打」。 圖／再生緣細胞 提供

再生緣簡介：25年專業、八寶完整守護

再生緣細胞生技深耕逾25年，專注於臍帶血幹細胞、間質幹細胞與再生醫療領域，並積極與國際接軌，導入全球最新細胞治療技術與標準。公司具備多項領先成果，包括：

•臍帶血幹細胞儲存24年仍具平均98%以上活性。

•美國專利無血清培養基：七天內將臍帶血幹細胞擴增30倍，有效解決成人移植時細胞不足問題。

•國際級合作與認證：與美國杜克大學合作腦麻治療技術、日本StemCell策略股東；同時獲ISO 9001與GTP細胞實驗室認證。

•八寶完整守護：涵蓋新生兒臍帶血、臍帶間質、胎盤、羊膜、羊水五大細胞，加上成人周邊血、免疫NK細胞、脂肪間質細胞，形成全台唯一的「八寶」細胞儲存體系。

再生緣不僅是台灣唯一能提供異國備存、三方信託保障的細胞儲存中心，更以科研與臨床成果持續引領業界，致力於推動全民健康新時代。

再生緣細胞生技董事長何啟功(左二)、行銷總監林懿嬅(左三)、行銷總監副總監阮淑怡(左一)，與陳傑憲(左四)，進行簽約儀式 ，以科研與臨床成果持續引領業界，推動全民健康。 圖／再生緣細胞 提供
再生緣細胞生技董事長何啟功(左二)、行銷總監林懿嬅(左三)、行銷總監副總監阮淑怡(左一)，與陳傑憲(左四)，進行簽約儀式 ，以科研與臨床成果持續引領業界，推動全民健康。 圖／再生緣細胞 提供

