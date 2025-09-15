第33屆中華建築金石獎隆重揭曉 卓榮泰親臨頒獎

臺灣建築界年度最高盛事「第33屆中華建築金石獎頒獎典禮」，今天晚上在中油大樓國光會議廳盛大舉行。金石獎自1993年創辦以來，素有「建築界奧斯卡」美譽，是國內歷史最悠久、專業指標性最高的建築獎項。

今年典禮以「永續環境 幸福城市」為主題，凝聚產官學界力量，見證建築如何在時代浪潮中，成為實踐社會價值與推動政策願景的重要載體。

今年評審聚焦於「減碳、綠能、韌性」等國際趨勢，並呼應政府永續政策，選出最能代表臺灣建築精神的標竿案例。典禮邀請行政院長卓榮泰、數位發展部部長林宜敬、國發會副主委高仙桂等嘉賓出席，共同見證建築界如何以專業與責任，引領社會走向更幸福、更永續的城市藍圖。

金石獎走過三十三年，累計得獎作品遍及全臺，涵蓋公共建設、規劃設計與施工品質等多元領域。這些作品不僅是技術精進的標竿，更映照出城市蛻變的縮影。無論是交通建設、綠色建築或社會住宅，每一件得獎作品都承載著建築人對社會的承諾與時代的記憶。