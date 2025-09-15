第33屆中華建築金石獎隆重揭曉 卓榮泰親臨頒獎

快訊

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
臺灣建築界年度最高盛事「第33屆中華建築金石獎頒獎典禮」，今天晚上在中油大樓國光會議廳盛大舉行，典禮邀請行政院長卓榮泰（前排中）、數位發展部部長林宜敬、國發會副主委高仙桂等嘉賓出席。記者邱德祥／攝影
臺灣建築界年度最高盛事「第33屆中華建築金石獎頒獎典禮」，今天晚上在中油大樓國光會議廳盛大舉行，典禮邀請行政院長卓榮泰（前排中）、數位發展部部長林宜敬、國發會副主委高仙桂等嘉賓出席。記者邱德祥／攝影

臺灣建築界年度最高盛事「第33屆中華建築金石獎頒獎典禮」，今天晚上在中油大樓國光會議廳盛大舉行。金石獎自1993年創辦以來，素有「建築界奧斯卡」美譽，是國內歷史最悠久、專業指標性最高的建築獎項。

今年典禮以「永續環境 幸福城市」為主題，凝聚產官學界力量，見證建築如何在時代浪潮中，成為實踐社會價值與推動政策願景的重要載體。

今年評審聚焦於「減碳、綠能、韌性」等國際趨勢，並呼應政府永續政策，選出最能代表臺灣建築精神的標竿案例。典禮邀請行政院長卓榮泰、數位發展部部長林宜敬、國發會副主委高仙桂等嘉賓出席，共同見證建築界如何以專業與責任，引領社會走向更幸福、更永續的城市藍圖。

金石獎走過三十三年，累計得獎作品遍及全臺，涵蓋公共建設、規劃設計與施工品質等多元領域。這些作品不僅是技術精進的標竿，更映照出城市蛻變的縮影。無論是交通建設、綠色建築或社會住宅，每一件得獎作品都承載著建築人對社會的承諾與時代的記憶。

中華建築金石獎以「品牌思維」推動產業升級，歷屆得獎單位不僅展現工程與設計專業，更彰顯了企業社會責任與政策落實的願景。無論是消費者購屋指標，還是城市文化價值，金石獎已成為產業與社會之間的重要橋樑。

臺灣建築界年度最高盛事「第33屆中華建築金石獎頒獎典禮」，今天晚上在中油大樓國光會議廳盛大舉行，行政院長卓榮泰（中）出席頒獎。記者邱德祥／攝影
行政院長卓榮泰出席第33屆中華建築金石獎頒獎典禮致詞及頒獎。記者邱德祥／攝影
臺灣建築界年度最高盛事「第33屆中華建築金石獎頒獎典禮」，今天晚上在中油大樓國光會議廳盛大舉行，行政院長卓榮泰出席頒獎。記者邱德祥／攝影
願景 永續 綠色建築

傳房東因應修法預先漲租 內政部：商辦租賃無關修法

內政部著手修正「租賃住宅市場發展及管理條例」修法，傳出房東藉機漲租因應。內政部表示，報導中所指漲租案例為商用辦公室租賃，...

輝達違反陸「反壟斷法」 陸市監局：實施進一步調查

據大陸市場監管總局官網消息，近日，經初步調查，輝達公司違反大陸《反壟斷法》和《市場監管總局關於附加限制性條件批准英偉達（輝達大陸譯名）公司收購邁絡思科技有限公司股權案反壟斷審查決定的公告》，市場監管總局依法決定對其實施進一步調查。

歷史上的今天／1985年眾星唱明天會更好 找找江蕙、藍心湄

1985年9月15日，近60位國內知名的歌星，中午在白金錄音室齊聲為「明天會更好」而唱，他們摒棄排名、不計利益，成為難得一見的動人畫面。國內流行音樂界的一群工作者，有感於目前社會經濟、景氣彌漫在「低氣壓」中，同時受到美國藝人為援助非洲帆民而合灌歌曲義舉的刺激，決定結合國內唱片界及歌星，為自己的社會盡一分心力。

歷史上的今天／由馬可仕夫人邀請 1969年兒童樂團訪菲

1969年9月15日，應菲律賓時任總統之妻馬可仕夫人之邀的中華民國訪菲兒童交響樂團，由指揮郭美貞率領，上午乘中華班機飛往馬尼拉，前往歡送的有我時任文化局局長王洪鈞，和音樂界人士戴粹倫、汪精輝等。

在米蘭昆德拉精神故居簽台捷駐村計畫 李遠：多希望是第一個駐村的人

在米蘭昆德拉最喜歡音樂家楊納傑克的樂曲中，文化部長李遠13日與摩拉維亞圖書館館長庫比切克、駐捷克代表處文化組副組長馬嘉霙...

聯合報一周大事9/7~9/13

8日：民眾黨前主席柯文哲被控涉貪遭羈押滿一年後，今辦理交保。

