傳房東因應修法預先漲租 內政部：商辦租賃無關修法

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
為保障租屋族權益，內政部將修訂租賃專法。記者胡經周／攝影
內政部著手修正「租賃住宅市場發展及管理條例」修法，傳出房東藉機漲租因應。內政部表示，報導中所指漲租案例為商用辦公室租賃，無關本次修法，且與住宅租賃市場之特性、租期長短及租金調整機制有所不同，不宜混為一談。

內政部說明，本次租賃條例主要修法方向之一為合理限制續約租金漲幅，避免房東以不合理租金迫使房客放棄續租而遷離，以保障租客穩定安居權益，同時也保留漲租彈性，維持市場合理調整機制。目前初步規劃以行政院主計總處發布之「租金指數」年增率為基準，規範租期保障期間續約租金漲幅，以近年該指數年增率多落於2%至3%間，三年租期保障期間租金漲幅約6%上下，與現行一般租屋市場租金調整慣例差異不大。

內政部指出，為讓住宅租賃市場資訊更加透明，已陸續推動租賃實價登錄制度，定期公布全國各行政區不同租屋類型之租金統計資訊，讓民眾瞭解市場實際租金價格情形，作為租屋選擇時判斷合理租金負擔的參考。

內政部最後補充，租期保障期間屆滿後，房東仍可依家具設備條件、修繕情形或市場行情合理訂價，呼籲房東不應藉機大幅調漲租金，影響整體租屋環境。內政部將持續與各界溝通修法方向及蒐集意見，納入修法評估參考。

