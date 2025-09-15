李洋見證簽署布萊頓宣言 黃捷盼運動平權成台灣驕傲

在運動部長李洋見證下，立法院女子運動外交促進會會長黃捷今天與國際婦女與運動工作小組（IWG）代表派克簽署「2014布萊頓暨赫爾辛基女性與運動宣言」。李洋說，運動部將持續加強運動外交，強化女性參與，接軌國際體壇主流。黃捷盼運動平權成為台灣走出國際的驕傲。

IWG在1994年舉辦首屆世界婦女運動大會後，提出布萊頓宣言，旨在提升世界各國女性參與運動賽事機會與從事體育相關職務運作的權益。2014年布萊頓宣言20週年、第6屆世界婦女與運動大會，IWG以「領導改變、立即改變」為命題，將運動平權目標從婦女延伸至社會、學校與青年等運動領域，即「2014布萊頓暨赫爾辛基女性與運動宣言」由來。

今天儀式由IWG代表派克（Elizabeth Pike）與黃捷完成簽署，李洋、中華奧會主席林鴻道及無任所大使暨中華奧會性平委員會副主委劉柏君擔任見證人，陪同出席包括IWG代表小笠原悅子，中華奧會性平會主委、2面奧運跆拳道示範賽金牌得主陳怡安等人。

李洋表示，IWG致力推動全球女性與運動的發展，前教育部體育署與中華奧會在2020年，與台灣28個運動團體共同簽署宣言，象徵台灣在推動女性運動的努力。未來運動部將持續加強推動運動外交，強化女性參與國際運動事務的人才，接軌國際體壇主流，共同創造更加多元與包容的體育環境，運動部也將與IWG洽談後續活動。

黃捷致詞指出，立法院女子運動外交促進會有2個目標，一是讓運動領域的女性獲得更平等及更平權的保障，另一目標是藉由運動讓台灣被世界看見，這也和布萊頓宣言的目標不謀而合。

黃捷表示，台灣的女性運動還有很多進步空間，台灣運動員在今年8月拿下2個世界冠軍，一個是台北市東園國小少棒隊贏得世界少棒聯盟（LLB）少棒錦標賽冠軍，並獲得總統賴清德接見，另一個是北投國中女壘隊奪下貝比魯斯聯盟U16女子壘球世錦賽冠軍，非常不容易。

黃捷說，運動平權是運動部成立的重要目標，希望促進會能與運動部一起努力打造運動平權，當台灣走出國際時，讓運動平權成為台灣的驕傲。