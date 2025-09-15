黃筱雯WB拳擊世錦賽摘金 總統：所有台灣人民的驕傲

快訊

中央社／ 台北15日電

台灣女子拳擊好手黃筱雯在WB世界拳擊錦標賽54公斤級摘金，總統賴清德說，黃筱雯不斷突破自我，展現「愈戰愈勇」的精神。這份努力與堅持，不僅是她個人的榮耀，更是所有台灣人民的驕傲。

賴總統今天透過臉書發文恭喜黃筱雯在2025世界拳擊錦標賽中奪下金牌，這是她第3面世錦賽金牌，更是台灣史上第一人。

賴總統說，黃筱雯一路走來，從東京奧運銅牌到世錦賽金牌，不斷突破自我，展現「愈戰愈勇」的精神。這份努力與堅持，不僅是她個人的榮耀，更是所有台灣人民的驕傲。

賴總統表示，感謝黃筱雯在賽場上揮汗拚搏，讓世界看見台灣女子拳擊的力量與韌性。這份榮耀，將激勵更多年輕選手勇敢逐夢。

他說，週末體壇捷報接連傳來，除了黃筱雯外，選手陳念琴也在WB世錦賽勇奪銅牌；還有，U18世界盃棒球賽摘下季軍，世界競速溜冰錦標賽則由選手郭立陽贏得金牌。

賴總統表示，政府會持續挹注資源，打造更完善體育環境，給選手最堅強後盾。讓大家能專心比賽，全力為夢想而戰。再次恭喜所有在賽場上奮戰的台灣選手，也邀請民眾一起為他們喝采。

