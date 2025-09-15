齊聚高美館歡慶　三發教育基金會全國兒童繪畫比賽頒獎典禮

快訊

文／ 項璿 提供

第二屆「全國兒童繪畫比賽」頒獎典禮大合照。 圖／三發教育基金會 提供
三發教育基金會持續深耕閱讀與藝術教育，第二屆「全國兒童繪畫比賽」於上周六(13)在高雄市立美術館舉行頒獎典禮，現場吸引超過200位得獎學生、家長與貴賓到場。活動以「心情調色盤」為主題，共募集近千件來自全台的參賽作品，刷新歷屆收件紀錄，展現孩子們用色彩描繪情緒風景的無限創意。

三發教育基金會董事長楊顯玲頒發獎狀、獎品給獲獎學童 圖／三發教育基金會 提供
三發教育基金會董事長楊顯玲表示，「全國兒童繪畫比賽」希望成為孩子展現才華的舞台，也讓繪畫成為自我表達、抒發情緒與促進親子交流的橋樑。她強調，藝術不只是創作，更是一種心靈的語言，期待每個孩子都能在畫筆之間找到自信與成長的力量。

今年共邀請三位不同領域專家擔任本屆評審團，圖左至右分別為：沒有名字的繪本 鄭元欽老師、臺南市美術館 林建成老師、台南應用科技大學美術系 鍾曉梅教授，三發教育基金會 王世蓉董事及工作人員。 圖／三發教育基金會 提供
本屆邀請三位跨領域專家組成評審團──繪本作家鄭元欽、臺南市美術館林建成，以及台南應用科技大學美術系鍾曉梅教授。經過嚴謹評選，最終共有104件優秀作品脫穎而出，分組頒發金、銀、銅獎及優等、佳作。評審表示，孩子的作品不僅展現對色彩與構圖的天賦，更真實映照出快樂、悲傷與希望等多元情緒，「彷彿能透過畫作看見孩子內心的世界」。

「愛分享弦樂團」以悠揚樂音揭開典禮序幕。 圖／三發教育基金會 提供
頒獎典禮安排多樣節目，首先由「愛分享弦樂團」帶來悠揚演奏揭開序幕，16位小小團員以專注與自信的表現贏得滿堂掌聲；緊接著由「優格姐姐」與基金會吉祥物「發發蛙」登場，透過帶動跳炒熱現場氣氛，讓笑聲與掌聲此起彼落。典禮尾聲更舉行摸彩活動，壓軸送出一台腳踏車，驚喜將現場氣氛推至最高點，孩子與家長都直呼「太幸運了！」。

三發教育基金會長年投入閱讀推廣與藝術教育，除舉辦繪畫比賽外，也透過行動書車、閱讀角落與教育資源補助，將知識與美感帶進更多校園與社區。未來，基金會將持續推動相關計畫，陪伴孩子們在學習與生活的道路上自信發光。

更多活動資訊，請關注三發教育基金會粉絲專頁：https://www.facebook.com/sanfarfoundation

