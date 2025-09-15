防詐不分世代：國泰人壽推保單聯絡人與全齡教育新防線

詐騙手法推陳出新，從假投資、假交友到假冒檢警，沒有任何世代能完全倖免。國泰人壽內部統計就發現，光是假投資就占了 57%，假交友占 23%，假檢警雖然只占 5%，卻一樣讓不少人陷入其中。這些數字凸顯，受害者不只是長輩或學童，防詐早已成為全民必修課。

為強化防線，國泰人壽響應主管機關新推出「保單指定聯絡人服務機制」，可將指定家屬作為「聯絡人」，協助客戶在辦理保單解約、部分提領及保單借款達一定金額時，透過第三人即時勸阻，一旦遇到可疑狀況，多一雙眼睛與耳朵，就能多一道防線，幫助保戶冷靜判斷。再加上全台2.3萬名業務同仁的每日早會培訓，落實「看、聽、問、阻」四大要點，主動關懷客戶，人人都成為「阻詐守門員」。

國泰人壽總經理劉上旗表示：「國壽與刑事局長期合作，不僅在網路上建立資訊串接與聯防機制，更實體深入社區、校園，推動全齡化防詐宣導，打造出『防詐安全網』。」這幾年，國壽與刑事局合作緊密，從資訊共享、到社區宣導，都在實踐「知識網、科技網、聯防網、關懷網」四大防護網。近兩年已成功攔阻 176 件詐騙案件、守住近 2 億元資產，占壽險業界九成以上。

國泰人壽總經理劉上旗推動全齡化『防詐安全網』，阻詐守護民眾資產。 圖／國泰人壽提供

值得關注的是，國泰人壽的防詐教育持續推出新創意。從 2019 年首創的「詐騙防衛隊桌遊，到今年升級版涵蓋 12 種真實案例的3.0版，志工和警方一起走進校園、社區，讓大家在遊戲中學會識詐。今年夏天，國壽還找來邀請桌球國手陳思羽擔任反詐代言人，拍攝防詐 MV《詐裂獲全勝》，用朗朗上口的「防詐五不」口訣加舞蹈，影片上線短短時間就破百萬觀看。

國泰人壽「詐騙防衛隊3.0」桌遊，模擬12種常見詐騙情境，助民眾快速識詐。 圖／國泰人壽提供

羽球國手陳思羽擔任反詐大使，《詐裂獲全勝》MV已突破百萬觀看。 MV／國泰人壽提供

刑事警察局副局長陳世煌也指出：「國泰人壽長年持續投入防詐騙的宣導行動。除了去年刑事局與國泰金控與簽署『金融治安風險聯防』合作意向書，我們早在2019年即與國泰人壽共同研發『詐騙防衛隊桌遊』，成為產官合作的成功典範。從識詐推廣到資訊共享，共同打造更堅實的防詐網，攜手守護民眾的資產安全。」

面對不斷翻新的詐騙手法，多一雙眼睛，就可能多一次挽回的機會。國泰人壽除了守住保單金流，更透過嚴謹的驗證與日常關懷，替保戶加一道安心防線。壽險公司每年處理大量保費與理賠金，透過嚴謹的身分驗證與異常交易偵測機制，可有效避免款項遭詐騙集團冒領。

從金融防護到生活教育，國壽把「防詐」變成一種長期的陪伴——不只是提醒，更是一份守護。當業務員在互動中多問一句、客服在接聽時多提醒一次，就可能成為關鍵的一刻，幫助保戶與家人遠離風險。這份堅持，讓「保險」不只是保單上的條款，而是一張張看不見卻堅韌的安全網，默默守護著每個家庭。