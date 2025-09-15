外交部：比利時佛拉蒙大區議會團訪台 深化雙邊關係

快訊

中央社／ 台北15日電

外交部今天表示，比利時佛拉蒙大區議會議員團一行9人，由該大區議員兼聯邦參議員范魯維（Karl Vanlouwe）率團，於昨天至19日訪台，此行將有助持續深化台灣與比國佛區在各領域的交流合作。

外交部上午發布新聞稿表示，比利時佛拉蒙大區議會議員團一行9人由范魯維率團，於昨天至19日訪台，這是該大區議會自2024年6月大選後，首度籌組跨黨派議員團來訪，外交部對此表達誠摯歡迎。

外交部說明，訪團在台期間將接受外交部政務次長吳志中款宴，拜會立法院副秘書長張裕榮、立院三大黨的國際事務部，並拜會監察院國家人權委員會與國家發展委員會等政府單位以及公民團體，針對雙邊經貿合作、都市永續發展規劃、人權等議題交換意見。

外交部指出，佛拉蒙大區是比利時的經濟核心，歐洲第二大港安特衛普、魯汶，以及備受全球半導體業界推崇的校際微電子中心（IMEC）均位於該大區。該大區議會今年5月21日無異議通過「強化與台灣經濟合作關係」決議，此行將有助持續深化台灣與比國佛區在各領域的交流合作。

外交部說明，訪團成員另包括議員畢傑豪（JasperPillen）、范凱莉（Kelly Van Tendeloo）、瑪納瓦（Nawal Maghroud）、尤索菲（Sofie Joosen）、葛絲蔓（Karolien Grosemans）、費瑪安（MarianneVerhaert）、布庭克（Gilles Bultinck）、娜蒂雅（NadiaNaji）等，其中前3名議員與團長均同時具有比利時聯邦參議員身份。

