快訊

柯文哲今返地院重開羈押庭 「回復」羈押禁見暫不拆電子腳鐶

「TikTok不賣就禁」成美中協議試金石 川普放話：看中國要怎麼做

MLB／鄧愷威16日出戰響尾蛇 對決台美混血球星卡洛爾

賴總統致賀教宗70大壽 台灣立委梵蒂岡現場獻祝福

中央社／ 羅馬14日專電

教宗良十四世今天度過70歲生日，駐教廷大使館向教宗轉致總統賴清德賀函，強調台灣堅決支持教廷推動和平對話。正在羅馬訪問的執政黨立委團也在梵蒂岡廣場錄製影片，現場即時獻上來自台灣的祝福。

教宗良十四世今天在聖伯多祿廣場發表主日三鐘經，看到廣場上許多寫著祝賀教宗生日快樂的布條，教宗打趣表示「看來大家都知道我今天70歲了。」廣場上掌聲久久不息。

梵蒂岡廣場上擠滿來自各國群眾，以不同語言唱生日快樂歌祝福教宗，台灣也未缺席。訪歐進行國會外交的民進黨立委林楚茵、沈發惠、林宜瑾、李柏毅、吳沛憶，今天恰好前往梵蒂岡廣場參加教宗三鐘經儀式，團員特別在現場錄製一段影片祝福教宗生日快樂，同時大喊「台灣萬歲」，期盼台梵邦誼不斷深化。

駐教廷大使館向教宗轉達賴總統祝福，賴總統在賀電中表示，在教宗70歲壽辰之際，他謹代表台灣人民和政府，致以最誠摯祝福。

賴總統在賀電指出，教宗在上任幾個月內，致力促進世界和平、社會正義和關注全球，展現教宗對人類尊嚴的奉獻，以及對教會合一的承諾。

賴總統指出，教宗致力在不同信仰間搭建夥伴關係，促進國家間的友情，增強了台灣人民維護普世價值、追求共同福祉的信念；身處於充滿衝突紛爭的世界，台灣堅決支持梵蒂岡致力於實現和平、彌合分歧、促進對話的努力，台灣將持續與梵蒂岡合作，推動人道援助，為世界各地有需要的人帶來慰藉。

賴總統最後祝願教宗身體健康，在服務全人類的使命中獲得更大成功。

教宗 梵蒂岡

延伸閱讀

柯文哲昔預言會上演「民進黨版馬王政爭」成真 引網路熱議

藍委提刪國防追加預算1.77億 林楚茵：有「無敵星星」都不怕了

劍指柯建銘開新系第一槍？段宜康：沒人可自稱無可替代

婉拒柯建銘慰留 吳思瑤透露：昨不敢接電話

相關新聞

歷史上的今天／1985年眾星唱明天會更好 找找江蕙、藍心湄在哪

1985年9月15日，近60位國內知名的歌星，中午在白金錄音室齊聲為「明天會更好」而唱，他們摒棄排名、不計利益，成為難得一見的動人畫面。國內流行音樂界的一群工作者，有感於目前社會經濟、景氣彌漫在「低氣壓」中，同時受到美國藝人為援助非洲帆民而合灌歌曲義舉的刺激，決定結合國內唱片界及歌星，為自己的社會盡一分心力。

歷史上的今天／由馬可仕夫人邀請 1969年兒童樂團訪菲

1969年9月15日，應菲律賓時任總統之妻馬可仕夫人之邀的中華民國訪菲兒童交響樂團，由指揮郭美貞率領，上午乘中華班機飛往馬尼拉，前往歡送的有我時任文化局局長王洪鈞，和音樂界人士戴粹倫、汪精輝等。

在米蘭昆德拉精神故居簽台捷駐村計畫 李遠：多希望是第一個駐村的人

在米蘭昆德拉最喜歡音樂家楊納傑克的樂曲中，文化部長李遠13日與摩拉維亞圖書館館長庫比切克、駐捷克代表處文化組副組長馬嘉霙...

曾關逾3千人！獨特圓形高雄舊警用拘留所 埋荒煙蔓草

台灣各地警局拘留所隨時代演變，有的廢棄、有的重新修葺，有的埋沒在歷史灰燼中；其中一處在高雄有著獨立式圓形的拘留所曾關押逾3000名人犯，人數不輸監獄，曾因來去人犯多，從原本5間拘押房又增添保護室及警鈴等設備，雖門禁森嚴卻不敵颱風侵襲，遷建後未再使用，因治安現代化已埋沒在荒煙蔓草中，要一窺其舊貌得穿越一處至今只有一名警眷居住的舊宿舍，若沒人領門不得其門而入。

聯合報一周大事9/7~9/13

8日：民眾黨前主席柯文哲被控涉貪遭羈押滿一年後，今辦理交保。

數發部新構想推媒體分潤平台 三方向協助開拓新財源

數位發展部次長林宜敬昨（6）日表示，正規劃推動「台灣優質媒體共同分潤平台」機制，透過聯合訂閱制、點閱導向分潤、與Meta...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。