賴總統致賀教宗70大壽 台灣立委梵蒂岡現場獻祝福

教宗良十四世今天度過70歲生日，駐教廷大使館向教宗轉致總統賴清德賀函，強調台灣堅決支持教廷推動和平對話。正在羅馬訪問的執政黨立委團也在梵蒂岡廣場錄製影片，現場即時獻上來自台灣的祝福。

教宗良十四世今天在聖伯多祿廣場發表主日三鐘經，看到廣場上許多寫著祝賀教宗生日快樂的布條，教宗打趣表示「看來大家都知道我今天70歲了。」廣場上掌聲久久不息。

梵蒂岡廣場上擠滿來自各國群眾，以不同語言唱生日快樂歌祝福教宗，台灣也未缺席。訪歐進行國會外交的民進黨立委林楚茵、沈發惠、林宜瑾、李柏毅、吳沛憶，今天恰好前往梵蒂岡廣場參加教宗三鐘經儀式，團員特別在現場錄製一段影片祝福教宗生日快樂，同時大喊「台灣萬歲」，期盼台梵邦誼不斷深化。

駐教廷大使館向教宗轉達賴總統祝福，賴總統在賀電中表示，在教宗70歲壽辰之際，他謹代表台灣人民和政府，致以最誠摯祝福。

賴總統在賀電指出，教宗在上任幾個月內，致力促進世界和平、社會正義和關注全球，展現教宗對人類尊嚴的奉獻，以及對教會合一的承諾。

賴總統指出，教宗致力在不同信仰間搭建夥伴關係，促進國家間的友情，增強了台灣人民維護普世價值、追求共同福祉的信念；身處於充滿衝突紛爭的世界，台灣堅決支持梵蒂岡致力於實現和平、彌合分歧、促進對話的努力，台灣將持續與梵蒂岡合作，推動人道援助，為世界各地有需要的人帶來慰藉。

賴總統最後祝願教宗身體健康，在服務全人類的使命中獲得更大成功。