全社會防衛韌性一周年 國際論壇20日登場、台灣經驗受矚目

距離去年9月全社會防衛韌性第一次委員會議召開至今屆滿一年，據掌握，9月20日將登場的全社會防衛韌性委員會，將突破以往，以國際論壇形式呈現，邀集包括委員會在內、來自國內外的專家學者共聚一堂，討論主題則將從全社會防衛韌性的五大主軸延伸，每個主軸都有明確討論議題進行座談，會中也將穿插專題對談、焦點討論等，一來分享台灣成果、二來參考他國經驗、三來藉由國際論壇的交流座談可以說是以行動共同展現民主陣營夥伴的團結合作，以及對於「全社會防衛韌性」價值的倡議及重視。

國安會副秘林飛帆接受媒體詢問時表示，全社會防衛韌性國際論壇將以「韌性台灣民主永續」為主題，由召集人賴總統開幕致詞後，隨即進入議題座談。座談以全社會防衛韌性五大主軸為基礎進行延伸，由委員會委員擔任該議題主持人，並規劃講者及與談人，針對各項議題進行深入討論。例如主軸一「民力訓練暨運用」由吳怡農委員擔任主持人、顏博文委員擔任講者講述台灣充沛的民間力量，如何協助從台灣從災防、救災，到韌性強化，同場則有來自國內外專家學者擔任與談人。

總統府發言人郭雅慧則回應表示，賴總統上任以來，積極推動全社會防衛韌性委員會，一方面在國內積極整合中央與地方以及民間體系緊密合作，一方面也與國際夥伴經驗交流，過去已與日本、美國及歐洲多國就災防、資安、能源安全等領域進行專業分享，期盼透過國際論壇與民主盟友共同提升全球安全韌性。

國際論壇形式 有三大意義

據了解，以國際論壇作為一周年委員會形式，主要突顯台灣全社會防衛韌性現行成果的三大意義：備受國際關注、面向國際合作、內外整備團結。國際關注方面，據了解，此次論壇邀集超過20位國際訪賓、16個駐台辦事處相關代表，共37位出席，此外美台商會、歐台商會、日本工商會也都會到場。

面向國際合作方面，受邀訪賓專業領域從經貿產業、太空科學、災害防治、能源安全到供應鏈韌性等面向一應俱全，可以看出委員會舉辦國際論壇的決心與企圖心，正是希望以全社會防衛韌性委員會過去一年來的成果作為基礎，與其他國家分享與交流之餘，可以藉由論壇，與其他同樣重視防衛韌性議題的國家，在不同面向與技術上，開拓合作的機會與可能。

至於內外團結整備，此次國際論壇，可以說是首次由台灣政府主辦，並以全社會防衛韌性為主題的國際型論壇，對內，與會成員除委員會委員外，也邀集台灣商界、民間或智庫代表出席，以具體行動致力於台灣社會各界對於全社會防衛韌性提升的對焦；對外，則有來自國際社會中專精於各種專業領域的專家學者，凸顯台灣作為國際社會負責任一員，與民主陣營站在一起，共同致力於提升力量，捍衛區域的和平穩定。內外整備團結，象徵的也正是賴政府推動全社會防衛韌性的決心。