結束歐洲行 李遠：台灣是世界上強大的存在

從擔任台法文化獎評審、出席頒獎到捷克的故宮文物百選，文化部長李遠首次歐洲之行告一段落。李遠今天在臉書上表示，這次談了很多合作案與備忘錄，台灣是世界上強大的存在。

李遠在臉書上表示，雖然中共抗議如影隨行，但來自法國和捷克的堅定友誼讓一路有驚無險。李遠也說，這是因為台灣擁有自己的實力，展現了強大的力量和意志力，才能堅持住自己的尊嚴，「身為台灣人，我感到驕傲和幸福。」

李遠跟中央社記者分享，他是一個不可救藥的樂觀主義者，也是一個一成不變的愛國主義者，「我們這一代從以前到現在，就是對自己土地的認同、對國家的認同，始終不變，不管任何政黨輪替，我們就是認同國家。」

李遠表示，他覺得最快樂的時刻是一群人一起完成一件事情的感覺，「過去我們一群人代表台灣去影展，或者是這次跟文化部同仁一起走在歐洲的街頭，那是我最大的快樂。」李遠也說，這一趟短暫卻行程滿滿的歐洲之行，「我更加堅定地相信，台灣在世界上是一個強大的存在。」