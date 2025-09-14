在米蘭昆德拉精神故居簽台捷駐村計畫 李遠：多希望是第一個駐村的人

在米蘭昆德拉最喜歡音樂家楊納傑克的樂曲中，文化部長李遠13日與摩拉維亞圖書館館長庫比切克、駐捷克代表處文化組副組長馬嘉霙共同簽署「台捷文學駐村交流計畫」合作協議，宣告自明年起，台灣、捷克兩國每年將互派1位作家或譯者駐村1個月。李遠對於啟動駐村計畫也充滿期待，「多麼希望我是第一個駐村的人」。

布爾諾是捷克第二大城，也是米蘭．昆德拉出生的城市。1975年，昆德拉因支持「布拉格之春」流亡移居法國、失去捷克斯洛伐克公民身份。直到2019年，捷克昆德拉國籍，他與妻子把收藏的書籍和文物，統統帶回去故鄉布爾諾。這些書如今都藏於摩拉維亞圖書館的米蘭．昆德拉圖書室，代替主人定居故鄉。而米蘭昆德蘭出生的老家，就在距摩拉維亞圖書館一公里處，但迄今尚未整修成為紀念故居。因此，這間圖書館，可視為米蘭．昆德拉的精神故居。

庫比切克表示，摩拉維亞圖書館與國立台灣文學館2022年簽署合作協議以後，台文館以很高的效率，短時間就籌辦了捷克現當代文學展。隨後摩拉維亞圖書館也啟動與台灣的大學之間的合作。從到訪學習的學生身上，他看見台灣學生對研究的熱情。此次與台灣展開第3階段「駐村計畫」的合作，將藉由雙方互相駐村深入兩國文學圈，增加對彼此文學的瞭解。庫比切克堅信，「文學可以成為文化外交重要工具」。

文化部以米蘭・昆德拉為名的駐村交流計畫，合作協議簽約儀式便選擇在米蘭・昆德拉圖書館，並在簽約現場演奏影響昆德拉寫作甚深的音樂家萊奧什・楊納傑克的作品「長滿青草的小徑上」。

庫比切克表示，台捷都曾經歷極權統治時期，擁有相似的歷史經驗，如今兩國都同樣追求民主、自由及人權，期盼藉由台捷雙方的駐村交流計畫，實踐昆德拉的精神。昆德拉1985年以後便不再接受採訪，希望讓書自己說話、讓讀者自己讀出意義。對對於李遠說希望成為第一個駐村作家，庫比切克也幽默回應，「我不能影響評審結果，但我可以用另外的方式邀請你」。

當天李遠也參訪布爾諾重要文化資產，包括地下儲水歷史建築、以及現代建築大師密斯．凡德羅代表作圖根哈特別墅（Villa Tugendhat）。參觀圖根哈特別墅時，別墅特地放上台灣國旗歡迎李遠及訪團。