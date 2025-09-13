獨／國原院爆重大汙染 1.2公頃土地列控制場址恐再升級

我國關鍵基礎設施「國家原子能科技研究院」驚傳重大汙染，12045平方公尺土地因柴油滲漏被匡列汙染控制場址，且有可能因汙染值超標提升成整治場址。更扯的是，國原院竟不知設備漏油，直到廢油流進石門大圳農灌系統，追查單位找上門，油槽2萬4千公升的油料已漏光。

國原院坦承疏失，指油料是從儲油槽與緊急發電機之間的油管接縫處滲漏，推測滲漏原因與油管年久老化鬆脫有關，現已改進並著手汙染場址整治計畫。

石門大圳雖是農灌排水系統，但有部分水源供給下游台灣自來水公司平鎮淨水廠做自來水，2024年12月29日晚間，淨水廠偵測到水質異常通報管理大圳的農水署，農水署發現油汙後，與經濟部水利署、桃園市環保局與自來水公司花了2天1夜調查，12月31日才確定汙染源為國原院。

據了解，漏油事件始於國原院緊急發電機儲備用油管線脫落，現場雖有承接漏油的防範容器，但容積不到1立方公尺，盛滿後，油料溢流滲入土壤一路向下，最後從油槽旁17米深邊坡地面湧出，再溢流石門大圳，造成汙染。

知情人士透露，國原院已封閉漏油的油槽不再使用，但油料滲入土壤，善後工作截至今日都還在進行。目前，國原院與農水署在石門大圳的漏油點設3套抽水設備做為防線，然而2萬4千公升油料相當於一輛滿載的油罐車，滲漏過程國原院竟未察覺，也令人匪夷所思。

桃園市環保局表示，調查人員在汙染場址土壤測得總石油碳氫化合物濃度高達每公斤7860毫克，是土壤汙染管制標準值7.8倍，而地下水總石油碳氫化合物濃度每公斤2640毫克更是第二類地下水汙染管制標準的264倍。

桃園市政府8月6日已公告龍潭區中科段與永福段23筆為土壤或地下水汙染控制場址，總面積達12045平方公尺，另因「場址汙染影響潛勢評估總分」達2383分，超過整治場址1200分標準，市府8月12日也向環境部提報該場域為整治場址，此部分由環境部審查中。

環保局指出，國原院因未及時通報漏油汙染與採取應變措施，年初已被桃園市環保局依水汙染防治法開罰84萬5600元，其汙染土壤及地下水行為另涉土壤及地下水整治法，恐面臨10萬元到75萬元不等罰款，但此部分有待汙染場址等級拍板而定。