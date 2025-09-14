聽新聞
聯合報一周大事9/07~9/13
國內
8日：民眾黨前主席柯文哲被控涉貪遭羈押滿一年後，今辦理交保。
8日：中央銀行宣布調整換屋民眾的信用管制措施，出售原有房屋的期限從一年延長至十八個月，溯及去年九月廿日以後的貸款案件均適用。
9日：高雄永安區興達電廠晚間驚傳爆炸，起火點為施工中的燃氣新二號機組，研判是管線法蘭墊片洩漏，導致天然氣外洩引發爆炸。
國外
7日：日本首相石破茂宣布將辭去自民黨總裁職位，並指示自民黨幹事長森山裕基於黨規舉辦新總裁選舉。
9日：尼泊爾因社群媒體禁令引發的反貪腐示威愈演愈烈，國會也遭縱火劫掠，首都機場被迫關閉，尼泊爾總理奧利宣布辭職。
10日：力挺美國總統川普的保守派倡議人士、網紅柯克在美國猶他州「猶他谷大學」校園演講活動遭槍擊身亡，得年卅一歲。美國總統川普下令全美降半旗致哀。
