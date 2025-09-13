文總年度藝文茶會 賴總統籲請國人支持文化發展

數百名文化界人士今天響應文總年度藝文聯誼茶會。文總會長、總統賴清德籲請國人共同支持文化發展外，也表示將持續捍衛創作自由，期勉所有文化工作者不因一時的頓挫而氣餒，重新整裝再出發。

文化總會今天傍晚在台北賓館舉行「戲聚當代‧承藝未來」年度藝文聯誼茶會，會長賴總統、副會長江春男、秘書長李厚慶皆赴現場，向外國使節、支持文化產業的企業夥伴，及持續在藝文業界努力的從業人員致意。

數百名文化界人士應邀與會，領域橫跨自漫畫、動畫、文學、影視、音樂、出版、設計及飲食等。如傳統布袋戲師陳錫煌、台灣歌仔戲坤生名伶唐美雲、台灣當代鄉土文學作家黃春明、台灣現代版畫之父廖修平、建築師黃聲遠、金馬獎最佳男配角陳慕義及傑出電影工作者得主胡定一等。

賴總統表示，文化是國家的靈魂，也是帶動國家進步的原動力，因文化界一棒接一棒的努力，透過不同的藝術形式，盡情揮灑創意及熱情，讓人深刻感受到台灣文化的旺盛生命力，也讓台灣成為一個自由、民主、多元且包容的國家。

賴總統也特別感謝文化界朋友積極參與公共事務，讓台灣公民社會更多元及充滿活力，政府將持續捍衛創作自由，並期勉文化工作者，不因一時的頓挫而氣餒，重新整裝再出發，繼續攜手努力，勇敢自信在台灣這塊土地上，創作屬於台灣的文化未來。

文總今天發布新聞稿表示，今年文總藝文聯誼茶會以「戲聚當代‧承藝未來」為主題，特別邀請國立台灣戲曲學院演出，並展現傳統客家文化儀式「客家奉茶」，此外戲曲音樂學系也改編「酒後的心聲」、「流浪到淡水」、「天天年輕」等多首台灣流行金曲，以音樂串起不同世代的共同記憶。