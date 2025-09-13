土耳其大地震台灣伸援 紀錄片刻畫兩國深厚情誼
土耳其紀錄片「從地震到團結：台灣與土耳其的友誼」，記錄土耳其2023年發生芮氏規模7.8地震災情，及台灣第一時間派遣國際搜救隊趕赴災區協助救難的場景，刻畫出兩國在天災中互助的深厚情誼。
駐土耳其代表處與土耳其社會發展與援助動員協會（SGDD-ASAM）合作，10日晚間於土耳其首都安卡拉共同舉辦紀錄片「從地震到團結：台灣與土耳其的友誼」特映會，吸引土耳其中央與地方官員、多國駐土耳其官員、聯合國與民間人道援助機構代表等，近300人參加。
「從地震到團結：台灣與土耳其的友誼」由土耳其知名記者兼導演阿拉爾（Coşkun Aral）執導，紀錄片畫面橫跨台灣與土耳其，將1999年台灣921大地震與2023年土耳其強震串聯在一起，呈現兩國在天災中互助的深厚情誼。
片中重現台灣第一時間派遣國際搜救隊趕赴災區阿德亞曼（Adiyaman）協助救災畫面，也記錄台灣政府及民間社會募集超過4000萬美元（約新台幣12.14億元）與逾400噸人道物資，與土耳其中央及地方政府，以及在地非政府慈善組織「社會發展與援助動員協會」、紅新月會等單位通力合作，共同推動涵蓋緊急糧食、醫療、供水、教育及身障照護等11項援助計畫的成果。
「從地震到團結：台灣與土耳其的友誼」除深入當時的重災區加濟安泰普（Gaziantep）訪談，也到台灣的921地震教育園區、內政部消防署訓練中心、國家地震工程研究中心、台北101大樓及國立政治大學土耳其語文學系等地拍攝。
駐土耳其代表黃志揚在特映會致詞表示，台灣和土耳其同樣是位於地震帶的國家，深知地震災害帶來的痛苦。1999年土耳其馳援台灣的情誼，台灣至今仍銘記在心，因此當土耳其在2023年遭遇強震，台灣也毫不猶豫地伸出援手，展現超越距離的團結。
他說：「面對天災，沒有你我之分，只有攜手並肩的團結。」
黃志揚表示，這部紀錄片向全世界展現Taiwan canhelp（台灣可以幫忙）的精神，以及台灣是「世界上一股良善力量」的明確訊息。
阿拉爾表示，他一生製作上百支紀錄片，但「從地震到團結：台灣與土耳其的友誼」一片意義非凡，因為這為「台灣和土耳其兩國因地震綿延25年永誌不忘的互助情誼」留下紀念。
2023年土耳其-敘利亞強震造成土耳其和敘利亞近6萬人喪命，逾12萬人受傷，還有近4萬棟建築倒塌，災情嚴重且受災範圍極大，目前重災區仍在重建當中。
