蒙特內哥羅國會議員訪台 林佳龍：建立交流新契機

蒙特內哥羅跨黨派國會議員胡茜等一行4人6日至11日訪台，訪台期間曾拜會外交部長林佳龍。林佳龍指出，期待兩國能在觀光、文化等領域持續深化交流，建立交流新契機。

外交部今天發布新聞稿，林佳龍也在個人臉書發文，分享日前接見蒙特內哥羅跨黨派國會議員的會談過程。蒙特內哥羅跨黨派國會議員團由團長、國會議員胡茜（Anđela Vojinović）以及康納塔（MilošKonatar）、哈哲克（Seid Hadžić）及列科維奇（Momčilo Leković）等3位議員組成，這是蒙國自2006年獨立以來第3度組團來台交流，也是首次由朝野跨黨派議員組成。

林佳龍接見訪團時強調，台蒙兩國共享自由民主價值，歡迎蒙國組團來訪增進雙方交流，並預祝蒙國加入歐盟進程順利。

胡茜感謝台灣政府對台蒙關係的支持，雙方曾就觀光、再生能源及資訊與通訊技術（ICT）等領域交換意見。

外交部指出，訪團此行另拜會立法院、經濟部國際貿易署、輸出入銀行、工業技術研究院，出席SEMICOM Taiwan 2025國際半導體展開幕式等，為鼓勵蒙國青年來台研習華語及攻讀學位，外交部安排訪團參訪國立台灣師範大學，瞭解台灣政府提供的各項獎學金方案，盼增進未來雙邊青年學子深化交流。