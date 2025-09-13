國圖推動AI圖書編目及查詢 邁向智慧圖書館第一步
國家圖書館昨天舉辦「智慧主題編目規範查詢及分析推薦系統」成果展示分享會，盼藉此翻轉傳統書目產製流程，以AI技術提升書目編製效能，推動邁向智慧圖書館第一步。
國家圖書館館長王涵青致詞表示，在知識爆炸與數位轉型浪潮下，國圖積極扮演守護國家書目品質關鍵角色，其任務不僅在於蒐集與保存全國出版品，同時致力於負責建構全國出版品具權威書目資料。
王涵青表示，國圖攜手國立台灣大學工程科學及海洋工程學系黃乾綱博士，與其研究團隊合作，共同建立以AI技術打造全新智慧中文圖書自動推薦分類號與主題詞輔助編目系統，藉此提升效率與精準度，本項突破從技術創新觀點出發，也為圖書資訊界的知識組織與科技應用注入全新視野。
根據國圖發布新聞稿，此系統以打造全國共用智慧輔助編目平台為願景，踏出推動「智慧國圖」第一步，朝著提升全國圖書編目品質與一致性、強化中文主題編目規範便捷查詢、擴增AI技術與資訊組織整合應用、優化中文圖書預行編目效能與應用、線上即時更新「中文圖書分類法」與「中文主題詞表」的便捷利用5大目標邁進。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言