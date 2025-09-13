泰國也有101 東北省分黎逸府藏台灣意象

位於泰國東北部的黎逸府力推觀光軟實力，且處處暗藏台灣意象，不僅黎逸府的泰文意即「101」，週末還有夜市開張，且著名景點黎逸塔也會施放跨年煙火，該府省長直呼應結為姊妹塔。

外國旅客來到台灣，台北101大樓是必訪景點，而在泰國也有「101」，那就是位於泰國東北部的黎逸府（Roi Et），該府古文地名意思是11，因為當地有11個古城門，又因古文文字看似101，之後泰文就以意思是101的Roi Et為名。

中央社應泰國貿易經濟辦事處邀請造訪泰國黎逸府，黎逸府省長班札望（Chatchawan Benjasiriwong）於12日接見媒體時表示，黎逸府除了以特選級茉莉香米以及絲綢聞名，黎逸塔（Roi Et Tower）也是必去景點。

黎逸塔於2020年12月21日啟用，高123公尺、相當於35層樓高，外型以依善地區（Isan）民俗樂器竹製排笛（Wok）為發想。竹製排笛對東北地區深具意義，根據民間傳說，竹製排笛為農民向神祇傳達求雨或停止降雨訊號的工具。

此外，依善地區在1960年代與共產黨關係密切，部分居民因此躲進深山，之後依賴排笛樂聲得知平地安全，才敢下山生活。泰國政府當時力推泰化政策，加強獎學金及經濟建設，依善地區的共產主義運動在1980年代中期消失。

黎逸府副省長杜瑞松（Phichaiya Turasong）帶領訪團走訪黎逸塔體驗高空溜索。當地官員說明，黎逸塔不僅有餐廳、360度觀景樓層，還有今年8月才啟用的高空溜索，民眾可從34樓以繩索溜向對面的皇太后公園，頂樓則是佛殿，供奉今年已有201年歷史的銅製佛像。

當地官員透露，黎逸塔假日單日旅客可達上千人次，晚間7時許還會在皇太后公園裡的人造湖舉行水舞表演；此外，黎逸塔正在規劃第2期計畫，研擬設置高空彈跳設施。

至於其他特色，黎逸府旅遊與體育局長克雷拉（Keng Klaewkla）表示，雖然黎逸府是內陸省分，但沙灘排球是主要運動之一，2024年沙灘排球亞洲賽就是在黎逸府舉行。

黎逸府與台灣不僅有「101」意象的連結。克雷拉提表示，黎逸府市區每週五、六、日也有夜市，有得吃、有得玩、也有得買。

省長班札望則說，台北有101大樓，而黎逸府不僅名字是101，還有黎逸塔，應該結為姊妹塔。

黎逸塔每年在跨年夜都會施放煙火，火樹銀花倒映在人造湖面，絢爛奪目，且倒數方式特別，是從倒數101秒開始每10秒倒數一次，直到倒數11秒才開始每秒倒數，若不想在曼谷人擠人，黎逸塔也是跨年選擇之一。