台灣朝聖團禧年過聖門　旅台義籍神父帶教友回故鄉

欣逢天主教每25年一度禧年，來自台北、台南教區的朝聖團今天到梵蒂岡通過聖門。團員包括2位在台服務20年的義大利籍神父，他們這次特別率領第二故鄉台灣的教友，參訪自己位在西西里島和馬切拉塔鎮的家鄉。

台北總主教鍾安住、台南主教黃敏正今天率朝聖團到聖伯多祿大教堂通過聖門，並拜訪駐教廷大使館參加午餐交流會。

駐教廷大使賀忠義致詞時表示，他家是5代天主教徒，因此很高興能在使館接待台灣來的朝聖團。他7月向教宗良十四世呈遞到任國書時，特別分享中華民國台灣是自由民主國家，也充滿愛心，在世界發生災難時總是不吝伸出援手。

賀忠義表示，台灣天主教會對國內醫療、教育、社會福利貢獻卓越，對於在中國的福傳更具燈塔作用，他向教宗提到，未來台灣將繼續深化與教廷的夥伴關係，攜手在全球推動相遇對話，提供人道救援，為弱勢創造機會，教宗對這些想法深表贊同。

隨團的義籍神父賜和平（Don Cichella Mirco），來自知名明朝傳教士利瑪竇的故鄉馬切拉塔（Macerata）教區；賈滿瑞（Emanuele Giammarresi）神父則來自西西里島首府巴勒摩（Palermo）。2人都已在台灣教會服務約20年，與教友互動宛如家人，時常互虧、笑料不斷。

賜和平能以流暢中文對談，但他坦言，自己40歲才開始學中文很辛苦，被問到要不要再挑戰學台語，他立刻搖頭笑稱「先揹一個十字架就夠了。」

不過外籍神父的「菜中文」也讓教友有另類學習機會。教友打趣，因為賜和平閱讀要靠注音，很多年長教友早已忘了注音怎麼寫，每次跟神父寫字溝通，都會互相詢問、上網查找，「彷彿回到小學考試」。

來自西西里島的賈滿瑞，則有一身好廚藝，他在台灣仍會以專用烤窯，做整隻義式烤乳豬；在使館午餐吃到「醉雞」，賈滿瑞立刻點評這道很像義大利料理「凍丁雞」（pollo in gelatina），展現對東西料理融會貫通。

不過有教友故意逗賈滿瑞，在他眼前嫌棄義式濃縮咖啡太苦，直接摻水變美式咖啡，賈滿瑞還是忍不住翻了白眼直搖頭。