賴清德出席表揚模範漁民 首度頒發模範外籍船員獎
漁業界盛事一全國漁民節慶祝系列活動，今天在在新北市淡水漁人碼頭福容大飯店及淡水漁港熱鬧登場。賴清德總統、農業部陳駿季部長、漁業署長王茂城、新北市長侯友宜出席頒獎，表揚今年獲獎的全國模範漁民、優秀漁民及對漁業有功人員。
總統致詞時表示，台灣四面環海，海洋是我們的家，也是我們的命脈。漁業與農業一樣，是臺灣百工百業的「起家產業」，更是維繫臺灣經濟安全的重要根本。近年來，面對極端氣候及數位轉型的挑戰，政府積極推動「幸福農業、快樂農民」的農業政策，已完成「三保一金」農漁民福利體系，持續健全農漁民的保障，讓台灣漁業朝向永續韌性的產業，展現政府守護漁民、照顧漁民的決心。
總統感謝12位模範漁民及23位優秀漁民呈現給台灣漁業的典範，本屆12位模範漁民橫跨不同年齡層，從年僅35歲的劉柏君，到年近70歲的李美金，涵蓋青年、中壯年與資深漁業工作者。其中也包括3位女性漁民，展現出漁業的多樣化與包容性。這些獲獎者，都是推動智慧漁業、環境永續及確保水產品安全的典範，像是鄭瑞隆先生推動產銷履歷，獲得全台第一家農產品初級加工場(水產類)，建構產銷供應鏈；李美金女士一甲子海女，傳承潮間帶智慧，溫柔守護澎湖海洋文化；李明樺先生實踐責任漁業理念，守護海洋生態。獲獎者們來自遠洋、沿近海、養殖、漁家婦女及漁業資源保育等五大領域，以智慧技術與創新管理為基石，共同引領台灣漁業走向永續發展的新未來。
總統亦強調，今年典禮首度設立「模範外籍船員獎」，肯定他們長年對台灣漁業的付出與貢獻。得獎者阿龍(CAKIDA)先生在台13年，擔任船員班長，積極協助港區事務與跨文化溝通，更在台結婚成家，成為漁村共榮的典範；另一位阿利(SOLI HUN)先生服務漁業 17年，投入漁業工會與社群組織，在颱風侵襲後協助南方澳重建，貢獻卓著，顯示外籍船員是台灣漁業發展的重要支柱之一，也是漁民最堅實的夥伴。
