被指撞臉韓星金泰亨 黃國昌：綠媒炒作 要讓我惹粉絲不開心
近日網友在社群平台Threads發文提問民眾黨主席黃國昌健身有成，外形神似韓團BTS成員金泰亨，引發網友討論。黃國昌表示，「差太遠了啦！真的」，演藝工作是另外一種專業與表現，他個人望塵莫及，完全比不上。稍早黃又說明，炒作這件事情目的就是要讓他惹韓國粉絲不開心。
「差太遠了啦！」黃國昌今上午受訪時表示，政治工作者在自己工作崗位上把自己工作做好，演藝工作是另外一種不同專業、表現，金泰亨的專業表現對她個人而言是望塵莫及，根本沒有辦法相提並論，完全比不上。
黃國昌稍早上直播節目「品觀點」時再度強調，政治人物有專業工作、偶像團體也有人家的專業，他根本望塵莫及，「至於綠媒為何要去炒作？是否要炒作這件事情，就是讓我去惹韓國粉絲不開心，政治目的大概是這樣。」
黃國昌說，他們就在工作崗位上把工作做好，也拜託綠媒做點正事好不好，為了幫民進黨移轉焦點，什麼下流手段都搞得出來。
