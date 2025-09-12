徐佳青訪世台會總部 分享NGO與政府工作經驗

僑委會委員長徐佳青今天在紐約拜會非政府組織（NGO）世台聯合基金會總部，除了交流NGO工作與營運經驗外，也分享近期到訪拉丁美洲台僑社群期間，對台灣民主與社會發展得來不易的深刻感受。

由北美台商組成的世台聯合基金會（STUF）為聯合國全球企業盟約（UN Global Compact）成員，具有聯合國經濟社會理事會（UN-ECOSOC）特殊諮詢地位。

世台會會員們除了長期投入全球公共衛生，推動企業責任外，近年來加速培育來自台灣的年輕學子與北美的台美人新世代，延續國際公益與台灣參與的重要使命。

徐佳青11日拜會7月在紐約曼哈頓成立的世台會總部，瞭解世台會近期工作重點，同時恭賀世台會有了新家。

她表示，這幾年來看世台基金會運作有越來越清楚的架構，從2016年世台會就是聯合國非政府組織的一員，在摸索過程中有非常多新嘗試，有些會遇上挑戰，有些會進展比較順利，過程中付出非常多努力。

她說：「世台會在全球各地版圖裡具雄心壯志，希望提供各種協助或服務，就像聯合國的永續發展目標一樣。」

擁有台灣與國際非政府組織運作經驗的徐佳青指出，非政府組織方向要更清楚，才會更有具體成效，尤其在資源有限下，如果版圖太大、計畫太多，成果會很慢浮現，甚至會散掉。

徐佳青近期到訪南美洲多國台僑社群，她在位於聯合國總部附近的世台會總部，聽取世台會美國多州及新進人員工作內容，同時分享她在拉丁美洲與當地人士及僑胞互動的感觸。

徐佳青認為，中南美洲資源豐富，氣候佳，人民勤奮，為何經濟社會發展無法讓人覺得有亮眼成績，國家社會發展落差非常大，政治是其中最大因素，而全世界只有美洲在近代由北到南，未發生過大型戰爭。

她強調，台灣有有效的政府治理，是成熟的民主國家，這非常不容易，全體人民認知須共同努力來達到這些成就，很多國家得經歷流血革命與戰亂。

她說：「台灣幾十年來，在政治變革與社會轉型中，沒有付出太大的代價，可以進步持續發展，這是我們的幸運，但必須不斷精進才能保持優勢領先。做了錯誤選擇，結果可能完全不同。」