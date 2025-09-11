林昶佐受芬蘭大報專訪 從文化衝擊談台芬關係

快訊

中央社／ 斯德哥爾摩11日專電
駐芬蘭代表林昶佐。圖／聯合報系資料照片
駐芬蘭代表林昶佐。圖／聯合報系資料照片

芬蘭代表林昶佐受芬蘭大報Keskisuomalainen訪問，從重金屬音樂牽起他與芬蘭的關係，聊到芬蘭帶來的文化衝擊，談到台灣與芬蘭兩國的關係。

林昶佐派任芬蘭引起許多媒體關注，到任之後先受到芬蘭百年政經雜誌「芬蘭畫報」（Suomen Kuvalehti）專訪。10日在他的個人社群媒體上，林昶佐透露歷史最悠久的芬蘭語報紙Keskisuomalainen也對他做了一篇專訪。

專訪以「芬蘭帶給大使的兩個文化衝擊」為題，表示穿著皮外套、重金屬樂團上衣的林昶佐，給人的印象不像一般的大使。

報導提及林昶佐與芬蘭有超過20年淵源，芬蘭的重金屬文化是將林昶佐帶到芬蘭的重要因素之一。

林昶佐表示，閃靈樂團跟芬蘭唱片公司Spinefarm簽約，讓他更加接近與了解芬蘭的重金屬文化。與芬蘭唱片公司和樂團合作期間，透過音樂與文化交流，他感覺大家都是一家人。

報導提到，林昶佐從青年時期就積極參加社會運動，也提及他擔任國際特赦組織台灣分會理事長與立法委員的經歷。他在報導中說，國際溝通與交流很重要，並簡短介紹台灣的民主進程，以及成為亞洲第一個同性婚姻合法化國家的歷程。

在專訪中，林昶佐多次強調台灣對原住民、少數族群的重視，以及維護他們權益的重要。

林昶佐提及他把姓氏的羅馬拼音從華語的Lin改成台語的Lim這段故事。他說，雖然只是一個字母之差，裡面所代表的涵義卻相當深厚，這個字母代表了使用母語的權利與自我認同。

他認為台灣跟芬蘭有許多相似之處，例如都有一個強大的鄰居隨時想要干涉小國事務，但台芬兩個國家都努力捍衛自己的權利。

林昶佐說，台灣可能比芬蘭更叛逆一點，但他感覺兩國人民都很有禮貌。但是芬蘭人又比台灣人更直接，台灣人比較不想破壞氣氛。

另一個讓林昶佐感受深刻的文化衝擊是天氣。芬蘭人享受各種天氣。他表示，芬蘭的公園裡，就算是零下10度還是很多小孩在玩；台灣的公園只要一下雨就沒人了。

林昶佐也對芬蘭人不管天再冷都要排隊吃冰淇淋的習慣感到吃驚。但他表示，女兒似乎已入境隨俗，自己得繼續調整心態。

訪問最後，林昶佐表示，許多台灣年輕人投入政治與社會運動，但芬蘭的朋友告訴他，很多年輕人不參與社會運動。他說，也許因為芬蘭人更加習慣民主的生活，但民主會因為人們的行動繼續發展，若少了人們的參與，民主發展就可能會慢下來。

