司法院送出刑事訴訟法修正草案 兒少性剝削、詐欺增修預防性羈押

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導
司法院第216次院會通過刑事訴訟法第31條、第388條、第389條、第465條等部分條文及其施行法修正草案。記者王宏舜／攝影
司法院第216次院會通過刑事訴訟法第31條、第388條、第389條、第465條等部分條文及其施行法修正草案。記者王宏舜／攝影

憲法法庭去年通過「憲判第8號」判決，雖指死刑合憲，但外界質疑該號判決對科處死刑設下重重門檻，是「實質廢死」。司法院今召開院會，通過刑事訴訟法、刑事訴訟法施行法部分條文修正草案，除落實憲判字第8號判決意旨，並加強參與訴訟被害人的程序地位，另考量新興犯罪類型及相關案件增加趨勢、配合詐欺犯罪危害防制條例等規定，修正預防性羈押的適用範圍。

司法院希望透過合理分配司法資源，提升整體審判效能，修正草案將循法制作業程序，於近日送行政院會銜後，送請立法院審議。

今日會議由司法院代理院長謝銘洋主持，未來被告或犯罪嫌疑人所犯最重本刑為死刑的殺人或與其相結合之罪，增訂偵查中須通知依法設立的法律扶助機構指派律師到場為被告或犯罪嫌疑人辯護，以符合憲判8號判決意旨。

另經原審宣告死刑或為被告知不利益而上訴求處死刑案件，第三審的審判應適用強制辯護制度、第三審審判時應行言詞辯論，並授權最高法院訂定相關言詞辯論規則，以及受刑能力不足，而不應對之執行死刑的依據。

司法院也增訂訴訟參與人及其代理人於科刑資料調查時，得提出被害影響陳述，並就科刑範圍事項，請求詢問被告。

此外，為因應兒童及少年性剝削防制條例、詐欺犯罪危害防制條例等規定修正，也增修預防性羈押適用範圍。

為保障當事人訴訟權益，並促進訴訟經濟及實踐有效率的刑事審判，修正證據調查程序的規定。擴大第一審獨任法官審理案件範圍，以合理分配司法資源，提升整體審判效能。

遭介入施壓？國際警察合作論壇落幕 6國外賓臨時取消來台

內政部今天表示，國際警察合作論壇已第7次在台灣舉辦，今年共52國2713人透過實體或線上方式參與會議、創歷年最多。不過，...

司法院送出刑事訴訟法修正草案 兒少性剝削、詐欺增修預防性羈押

憲法法庭去年通過「憲判第8號」判決，雖指死刑合憲，但外界質疑該號判決對科處死刑設下重重門檻，是「實質廢死」。司法院今召開...

Lulu突拋震撼彈「要和陳漢典結婚了」 預計明年1月大婚

藝人Lulu黃路梓茵中午在社群突發喜訊，宣布和陳漢典即將結婚，嚇瘋不少網友，她感性寫下「這次不是大熱門的企劃，我們兩個是真的要結婚了，雖然看起來真的很像整人大爆笑，但人生就是這樣，you never know~憲哥曾說搭檔之間比信任更重要的就是『默契』，很開心我們彼此都找到人生當中最有默契的那一位，我們決定要一起攜手度過未來每一個快樂又爆笑的日子」，並強調沒有反轉，是認真要和陳漢典共結連理。 而兩人隨後也透過經紀公司發出共同聲明，表示感覺時候到了，雖然感覺像突如其來的放閃，但兩人決定從螢幕前的最佳搭檔，攜手升級為生活裡的永久契約，將來的甜蜜花絮，也會視情況和大家分享。 Lulu和陳漢典無預警拋出結婚喜訊，震驚演藝圈，連和他們一起主持「綜藝大熱門」多年的吳宗憲都感到震驚，不過吳宗憲透露，兩人戀情早有端倪，因為收工後他發現兩人都會一起走，如今兩人修成正果，他開心表示，Lulu告訴他預計明年1月辦婚禮，也強調自己並未懷孕。

刺激運動經濟與內需 李洋：研議擴大動滋券適用年齡

運動部首任部長李洋今在行政院會初亮相，他稱上任這周感到很有挑戰性，現在仍處於亢奮狀態；此外，對於帶動運動產業刺激內需，他...

農業部普渡挺農民「誠意最重要」 香蕉、酪梨和芭樂上桌無禁忌

農業部今天舉辦中元普渡，供桌上擺滿的供品中，包括香蕉、酪梨與芭樂，一般認為不適合用來祭拜好兄弟，但農業部並無禁忌，認為應...

刺激內需 李洋：研議青春動滋券是否擴大適用年齡

政府推動「青春動滋券」，針對16歲至22歲國民每年發放新台幣500元，可以用來做運動或看比賽。運動部長李洋今天說，最近有...

