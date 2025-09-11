遭介入施壓？國際警察合作論壇落幕 6國外賓臨時取消來台

快訊

中央社／ 11日電
內政部常務次長吳堂安。聯合報系資料照片
內政部今天表示，國際警察合作論壇已第7次在台灣舉辦，今年共52國2713人透過實體或線上方式參與會議、創歷年最多。不過，因中國介入或他國國內政治因素等影響，有6國、11名外賓臨時取消來台行程。

內政部常務次長吳堂安今天在部務會報會後記者會表示，今年國際警察合作論壇9月2日至3日在台灣登場，論壇主題聚焦在「打擊跨境犯罪」，這也是國際警察合作論壇自2018年起連續第7次在台灣舉辦，其中共邀請26國、65名警政專家出席會議，不過有6國、11名外賓因中國勢力介入等政治因素臨時取消來台行程。

吳堂安說明，但連同駐台官員、台灣相關警察機關及執法專家、世界各國執法人員等，最後共有52國、2713人透過實體或線上方式參與會議，創歷年最多。

警政署副署長李文章指出，論壇重點除了爭取加入國際刑警組織，也要建立各國警察聯絡的窗口，希望能跟相關國家簽訂備忘錄，建立一個正式的跨境打擊犯罪的聯繫管道。

李文章解釋，這次論壇的參與者、澳洲戰略政策研究所（ASPI）北澳洲戰略政策中心主任柯尼（John Coyne）在參與論壇後，9月5日在相關期刊上為台灣發聲，強調如果台灣沒辦法加入國際刑警組織，將會削弱整個世界在警察共同打擊跨境犯罪方面的能量。

媒體詢問，有哪些國家受到境外勢力干擾而取消來台。李文章回應，6國主要在東南亞及非洲地區，其中部分是因他國國內政治因素，另一部分是境外勢力介入，這樣的干擾不是只有國際警察合作會議，雖然每年都有這樣的狀況，但警政署不會氣餒。

